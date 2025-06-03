BEŞ AYLIK VERİYLE ORTAYA ÇIKAN TABLO

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını doğrudan etkileyen beş aylık TÜFE artışı yüzde 15,09 olarak belirlendi. Bu oran, emeklilerin Temmuz ayında alacağı zammın temelini oluşturuyor. Zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından netleşecek. Böylece emeklilerin maaşlarına yapılacak toplam artış kesinlik kazanacak.

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.