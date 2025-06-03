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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç çıktı? En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç çıktı? En düşük emekli maaşı...

09:103/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte beş aylık artış netleşti. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, gözünü şimdi son veri olan haziran enflasyonuna çevirmiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu. Açıklanan rakamlarla birlikte Temmuz zammı için son viraja girildi. Emekliler, maaşlarına yansıyacak artışın ne kadar olacağını merak ederken, Temmuz hesaplamaları şimdiden şekillenmeye başladı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Emeklilerin gözünü çevirdiği enflasyon verilerinde yeni gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı verisiyle birlikte, 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin enflasyon oranı netleşti. Buna göre, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 olarak kaydedilen enflasyon, Mayıs ayında yüzde 1,53 artarak toplamda yüzde 15,09’a ulaştı.

BEŞ AYLIK VERİYLE ORTAYA ÇIKAN TABLO

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını doğrudan etkileyen beş aylık TÜFE artışı yüzde 15,09 olarak belirlendi. Bu oran, emeklilerin Temmuz ayında alacağı zammın temelini oluşturuyor. Zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından netleşecek. Böylece emeklilerin maaşlarına yapılacak toplam artış kesinlik kazanacak.

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.

TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılmış ve 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayında ise, sadece enflasyon farkı değil, taban aylık konusunda da yeni bir adım atılması gündemde. Bu kapsamda, özellikle düşük maaş alan emekliler için ek bir iyileştirmenin devreye girmesi bekleniyor.

Buna göre; Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı dönemi toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,87 olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

5 ayda oluşan enflasyon oranına göre emeklilerin aylıkları şöyle değişecek:


MEVCUT: 14.500,00


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 16.688,05


MEVCUT: 14.600


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 16.803,14


MEVCUT: 14.700


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 16.918,23


MEVCUT: 14.800


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.033,32


MEVCUT: 14.900


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.148,41


MEVCUT: 15.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.263,50


MEVCUT: 15.500


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 17.838,95


MEVCUT: 16.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 18.414,40

MEVCUT: 16.500


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 18.989,85


MEVCUT: 17.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 19.565,30


MEVCUT: 17.500


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 20.140,75


MEVCUT: 18.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 20.716,20


MEVCUT: 19.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 21.867,10


MEVCUT: 20.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 23.018,00


MEVCUT: 21.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 24.168,90

MEVCUT: 22.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 25.319,80


MEVCUT: 23.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 26.470,70


MEVCUT: 24.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 27.621,60


MEVCUT: 25.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 28.772,50


MEVCUT: 26.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 29.923,40


MEVCUT: 27.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 31.074,30


MEVCUT: 28.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 32.225,20

MEVCUT: 29.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 33.376,10


MEVCUT: 30.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 34.527,00


MEVCUT: 31.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 35.677,90


MEVCUT: 32.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 36.828,80


MEVCUT: 33.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 37.979,70

MEVCUT: 34.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 39.130,60


MEVCUT: 35.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 40.281,50


MEVCUT: 36.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 41.432,4

MEVCUT: 37.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 42.583,30


MEVCUT: 38.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 43.734,20


MEVCUT: 39.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 44.885,10

MEVCUT: 40.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 46.036,00


MEVCUT: 41.000



YÜZDE 15.09 ZAMLI: 47.186,90


MEVCUT: 42.000



YÜZDE 15.09 ZAMLI: 48.337,80


MEVCUT: 43.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 49.488,70


MEVCUT: 44.000



YÜZDE 15.09 ZAMLI: 50.639,60



MEVCUT: 45.000



YÜZDE 15.09 ZAMLI: 51.790,50



MEVCUT: 46.000



YÜZDE 15.09 ZAMLI: 52.941,40


MEVCUT: 47.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 54.092,30


MEVCUT: 48.000



YÜZDE 15.09 ZAMLI: 55.243,20



MEVCUT: 49.000


YÜZDE 15.09 ZAMLI: 56.394,10


MEVCUT: 50.000



YÜZDE 15.09 ZAMLI: 57.545,00

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