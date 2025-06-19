EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR: SSK-BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak? Yüzde 15.09 şimdiden kesin

2025 TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Burada tahminler üzerine 4’lü bir formül oluşturursak. Şu şekilde yansıyacaktır:

Haziran ayı enflasyonu yüzde 0.50 olarak açıklanırsa emeklilere yüzde 15,67 oranında zam olacaktır. En düşük emekli aylığı da bu oran üzerinden hesaplandığı taktirde 16.736 TL olacaktır. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.00 olarak açıklanırsa emekliye zam oranı yüzde 16,24 olacaktır. Bu orana göre en düşük emekli aylığı artırılırsa tutar 16.818 TL olacaktır.