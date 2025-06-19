EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI SON HESAPLAMALAR: SSK-BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak? Yüzde 15.09 şimdiden kesin

2025 Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında yüzde 15.75 oranında artış alan SSK ve Bağkur emeklileri, yılın ikinci zammı için gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek son enflasyon verisine çevirdi. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15.09 olarak netleşti. Haziran ayı verisiyle birlikte 6 aylık fark tamamlanacak ve emekli maaşlarına yapılacak zam kesinlik kazanacak.
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için heyecan dorukta. TÜİK'in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı tamamlanacak. Şu ana kadar belirlenen yüzde 15.09’luk fark üzerinden yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında artış kesinleşmeye başladı. Peki 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler Temmuz ayında ne kadar maaş alacak?
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz'da paylaşılmasının ardından emekli zammı da netleşecek.
EMEKLİ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa belirlenen enflasyon oranında maaş farkları ödenmektedir. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,53 oranında kesinleşmesi ile birlikte emekliye 5 aylık zam farkı 15,09 oldu. Haziran ayı enflasyonu takip eden ayın 3’ünde TÜİK tarafından açıklanacaktır.
2025 TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Burada tahminler üzerine 4’lü bir formül oluşturursak. Şu şekilde yansıyacaktır:
Haziran ayı enflasyonu yüzde 0.50 olarak açıklanırsa emeklilere yüzde 15,67 oranında zam olacaktır. En düşük emekli aylığı da bu oran üzerinden hesaplandığı taktirde 16.736 TL olacaktır. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.00 olarak açıklanırsa emekliye zam oranı yüzde 16,24 olacaktır. Bu orana göre en düşük emekli aylığı artırılırsa tutar 16.818 TL olacaktır.
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON TAHMİNİ
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.50 çıkarsa emekli aylıklarına zam oranı yüzde 16,81 olacaktır. En düşük emekli maaşı ise 16.901 TL olur.
Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.00 çıkarsa emekli zam oranı yüzde 17.40, en düşük emekli aylığı da 16.986 TL olur.
KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR DİKKAT!
Enflasyon verisi kök aylıklara eklenmektedir. Eğer kök maaşlar taban aylık dediğimiz 14.469 TL’nin atında ise aradaki fark Hazine tarafından karşılanmaktadır. Geçen dönem yaklaşık 3.8 milyon emeklimizin kök aylığına enflasyon farkı eklenmesine rağmen kök aylıkları düşük olması nedeniyle bu kişiler sıfır zam riski taşımışlardı. Hükümet bunun önüne geçmek için belirlenen enflasyon oranı kadar yasal düzenleme ile taban aylığı 12.500 TL’den %15,75 oranında artırarak 14.469 TL’ye yükseltmişti. Bu dönemde de aynı risk devam etmektedir.
Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa ek ödeme dahil kök aylığı 12.508 TL’nin altında kalan,
Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa ek ödeme dahil kök aylığı 12.447 TL’nin altında kalan,
Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa ek ödeme dahil kök aylığı 12.386 TL’nin altında kalan,
Haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa ek ödeme dahil kök aylığı 12.324 TL’nin altında kalan emeklilerimiz sıfır zam alacaktır. Bu dönemde ise bu şekilde olan yaklaşık 2,5 milyon emeklinin olduğu söylenmektedir.”