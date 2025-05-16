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Emeklilikte kritik detay netleşti: Ev hanımlarına emeklilik şartları 2025 neler, kimler yararlanabilecek?

Emeklilikte kritik detay netleşti: Ev hanımlarına emeklilik şartları 2025 neler, kimler yararlanabilecek?

12:0016/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesinde önemli bir eşik aşıldı. Uzun süredir gündemde olan düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni açıklamalar geldi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, emeklilik hakkı bekleyen ev kadınlarına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ekonomi alanında atılan adımların ardından sosyal güvenlik sisteminde de kapsamlı değişiklikler beklenirken, gözler şimdi düzenlemenin ne zaman yasalaşacağına çevrildi.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak düzenleme için hükümet çalışmalarını hızlandırdı. Sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikleri içeren yeni modelde sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada ev hanımlarına prim desteğiyle emeklilik imkânı tanınacağını vurguladı. Ekonomi yönetiminin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan düzenleme ile birlikte milyonlarca kadının sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması hedefleniyor. Gözler şimdi yasal düzenlemenin Meclis takvimine ne zaman gireceğinde.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündemi değerlendirdi.

Ev hanımlarına emeklilikle ilgili yöneltilen soru üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Işıkhan, haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifin Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceklerini aktardı.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında “ Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili çalışma tamamlandığında TBMM Başkanlığına götürülecek ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Geçmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

TATİL ÖNCESİNDE YETİŞEBİLİR

Mevzuatta yer alan bilgiye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz’da tatile giriyor. Meclis tatili öncesinde ev kadınlarına emeklilik çalışmalarında somut adımlar atılarak kanun teklifinin hazırlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yoğun gündem sebebiyle Meclis tatili ileri çekilirken 30 Temmuz’da tatil başlamıştı. Bu yılda gündeme göre Meclis’in tatil tarihi farklılık gösterebilir.

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