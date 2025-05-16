Emeklilikte kritik detay netleşti: Ev hanımlarına emeklilik şartları 2025 neler, kimler yararlanabilecek?

EV KADINLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında “ Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.