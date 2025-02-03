Emekliye enflasyon farkı 2025! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C'li... Ocak ayı enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye’de Ocak ayı enflasyon oranları, 3 Şubat saat 10.00’da açıklandı. Bu veriler, özellikle Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı düzenlemeleri ve bunun vatandaşlar üzerindeki etkisiyle gündemdeki yerini aldı. Ocak enflasyonunun, emekli maaşları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Ocak ayı enflasyonunun ardından, Temmuz maaş zamları ile ilgili hesaplamalar da hız kazandı. Emekli ve memurların Temmuz'da alacakları maaş artışları, enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenmesi beklenen en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

1 /9 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan 20 milyon memur ve emekli, Ocak ayında aldıkları zamla cebini doldurdu. Ancak gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait ilk enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.03 arttı. Bu artış, memurlar ve emekliler için Temmuz zammı konusunda önemli bir ipucu taşıyor. Temmuz maaş zammı, Ocak ayında yapılan zam ile birlikte yılın ikinci yarısında yaşanacak enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek. Memurlar ve emekliler, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının, yıllık enflasyon hedefi doğrultusunda belirlenen oranların üzerinde olmasını bekliyor.

2 /9 1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak açıklandı.

3 /9 Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 ocak ayı için yüzde 5,03 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

4 /9 Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,92 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

5 /9 Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

6 /9 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK? Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

7 /9 Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Ocak sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,03'ü aşmış durumda.

8 /9 Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.