Emekliye enflasyon zammı, refah payı ve taban aylık müjdesi: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'li emekli...

Haziran ayının ilk günlerinde bayram ikramiyelerini alacak olan milyonlarca emekli, Temmuz ayı için maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı, refah payı ve taban aylık düzenlemelerine odaklandı. Emekliler açısından yaz ayları hem maddi beklentiler hem de kritik düzenlemelerle dolu geçecek. Banka promosyonlarında görülen artışın yanı sıra, Ağustos ayında hükümetin iki yıllık yol haritası da netleşecek.
Emekliler için Haziran, ikramiye ayı olurken; Temmuz ise maaş zamları ve düzenlemelerle gündemi şekillendirecek. Bayram öncesinde 4 bin TL’lik ikramiyeleri alacak olan emekliler, Temmuz’da enflasyon farkı, refah payı ve taban maaş artışına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Bankaların promosyon yarışına hız verdiği süreçte, Ağustos ayında ise önümüzdeki iki yılı kapsayan yeni ekonomik planın detayları belli olacak.
HAZİRAN’DA İLK GÜNDEM: BAYRAM İKRAMİYESİ
Haziran ayına girerken emeklilerin gündeminde ilk sırada Kurban Bayramı ikramiyesi yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödemelerin tarihini bu hafta içinde resmen duyuracak. Kurban Bayramı’nın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle, ikramiyelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Emekliler ve hak sahipleri, bu ödemeyle birlikte bayram öncesinde maddi olarak bir nebze rahatlayacak.
TEMMUZ'DA MAAŞ ZAMLARI BELİRLENECEK
Temmuz ayı ise maaş düzenlemeleri açısından kritik olacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylıklara uygulanacak enflasyon zammı, 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle netleşecek. Yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranı, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını hem de memur emeklilerinin %5’lik artışa ek olarak alacağı farkı ortaya koyacak.
Geçici verilere göre, ilk 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %13,36, memur emeklilerine ise %12,29 oranında zam oluştu. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu oranlar, sırasıyla %18,09 ve %16,98 seviyelerine ulaşabilir.
REFAH PAYI GÜNDEMDE OLACAK
Temmuz ayı içerisinde refah payı uygulamasının gündeme gelmesi de bekleniyor. Hükümetin alacağı karara göre, emeklilere yansıtılacak zam oranları refah payıyla birlikte daha da artırılabilir. Ayrıca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de masada yer alıyor.
TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME SİNYALİ
Şu anda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL seviyesinde bulunuyor. Kök maaşı bu tutarın altında olanlara Hazine desteği sağlanarak ödeme tamamlanıyor. Temmuz ayında taban maaşın artırılması durumunda, enflasyon oranına paralel şekilde bu rakamın 17 bin TL’yi geçmesi bekleniyor. Böyle bir artışın gerçekleşmesi için ise yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.
BANKA PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM
Emeklilerin bankalardan aldığı promosyon ödemelerinde de yaz aylarında artış yaşanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankalarla yeni bir protokol imzalaması bekleniyor. Temmuz’da maaşların artması, promosyon tutarlarını da yukarı çekecek. Bankaların yeni kampanyalarla rekabeti artırması bekleniyor.
AĞUSTOS AYI MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK
Memur emeklileri için de Ağustos ayı oldukça önemli geçecek. Bu dönemde gerçekleşecek toplu sözleşme görüşmeleri, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak zam oranlarını belirleyecek. Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi, bu görüşmeleri dikkatle takip ediyor olacak.
ÜÇ AYLIK TAKVİM
2-5 HAZİRAN: Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor
6-9 HAZİRAN: Kurban Bayramı tatili
1-5 TEMMUZ: Memur emeklileri maaşlarını alacak, zam farkı ay içinde yatırılacak
3 TEMMUZ: Enflasyon verileri açıklanacak, zam oranı netleşecek
17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş ödemesi
25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi
AĞUSTOS: Memur emeklilerinin 2026-2027 zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak