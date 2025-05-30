Emekliye enflasyon zammı, refah payı ve taban aylık müjdesi: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'li emekli...

TABAN AYLIKTA YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Şu anda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL seviyesinde bulunuyor. Kök maaşı bu tutarın altında olanlara Hazine desteği sağlanarak ödeme tamamlanıyor. Temmuz ayında taban maaşın artırılması durumunda, enflasyon oranına paralel şekilde bu rakamın 17 bin TL’yi geçmesi bekleniyor. Böyle bir artışın gerçekleşmesi için ise yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.