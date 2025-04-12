Enflasyon zammı kapıda: 3 aylık fark belli oldu! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekçiler için önemli bir dönemeç yaşanıyor. Emeklilere biri Ocak diğeri Temmuz ayında olmak üzere yılda iki defa bir önceki zammın yapıldığı aya göre 6 aylık enflasyon farkı oranında yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranı için 3 aylık kritik veri belli oldu. TÜİK tarafından aylık bazda yüzde 2,46 arttığı açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarının ardından 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Peki, Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı tahmini son durum...
Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşen 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyorMart ayı enflasyon verileriyle birlikte yapılacak zammın yarı oranı da kesinleşmiş oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilip araştırılan tahmini oranlar...
2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
TÜİK verilerine göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerine göre, ilk üç aylık enflasyon oranları sırasıyla %5,03, %2,27 ve %2,46 olarak gerçekleşmiştir.
Bu veriler ışığında, üç aylık toplam enflasyon oranı %10,06 olarak hesaplanmıştır.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.
TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.
Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.
Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.06 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun Nisan'da %2,25, Mayıs'ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.
Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli maaşı TBMM tarafından kabul edilen yasal düzenlemelerle belirleniyor. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon farkı en düşük emekli maaşını etkilemiyor. Kök maaşlara yapılan zam sonrasında maaşı 14bin 469 liranın altında kalan emekliler en düşük emekli maaşını alacaklar.