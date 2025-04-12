Enflasyon zammı kapıda: 3 aylık fark belli oldu! Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerine göre, ilk üç aylık enflasyon oranları sırasıyla %5,03, %2,27 ve %2,46 olarak gerçekleşmiştir.

Bu veriler ışığında, üç aylık toplam enflasyon oranı %10,06 olarak hesaplanmıştır.



