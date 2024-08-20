Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 264 kişilik personel alım ilanı, sektörde heyecan oluşturdu. Bu kapsamlı alım, hem deneyimli hem de yeni mezun adaylara önemli bir fırsat sunuyor. Peki Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Eti Maden işçi alımı detaylar.