Eti Maden, Türkiye'nin önde gelen maden şirketlerinden biri ve büyüyen kadrosuna sürekli yeni yetenekler katıyor. Eti Maden iş ilanlarına göre kurum, 264 işçi alımı yapacağını açıkladı. Peki Eti Maden işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Hangi illerde işçi alımı yapılacak? İşte detaylar.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 264 kişilik personel alım ilanı, sektörde heyecan oluşturdu. Bu kapsamlı alım, hem deneyimli hem de yeni mezun adaylara önemli bir fırsat sunuyor. Peki Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Eti Maden işçi alımı detaylar.
ETİ MADEN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlana başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak.Aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak.
ETİ Maden hangi illerde işçi alımı yapacak?
Teşekkülümüz; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 162 sürekli işçi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 62 sürekli işçi olmak üzere toplam 256 sürekli işçinin açıktan işe alınması için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.
Aşağıdaki tabloda belirtilen Lise Dengi Okul Mezunu 256 sürekli işçinin, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 26.08.2024 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.
Söz konusu 256 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.