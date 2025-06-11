Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, faizsiz kredi desteğine ek olarak, genç çiftlere evlilik ve düğün hazırlıkları sürecindeki alışverişlerinde kolaylık sağlamak amacıyla firmalarla işbirliğine gidildi. Projeden faydalanan genç çift, çok sayıda firmada geçerli, kendilerine özel tanımlanmış indirim kodlarını e-Devlet platformu üzerinden oluşturmaya başladı. Peki evlenecek çiftlere destek veren firmalar hangileri? İndirim kodunun geçerlilik süresi ne kadardır? İşte evlilik desteği e Devlet indirim kodu sorgulama ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında önemli bir adım atıldı. Aile müessesesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu bünyesinde yürütülen bu proje, gençlere geniş kapsamlı destekler sunuyor. Projeden faydalanan genç çift, 30'un üzerinde firmada geçerli, kendilerine özel tanımlanmış indirim kodlarını e-Devlet platformu üzerinden oluşturmaya başladı. Peki evlenecek çiftlere destek veren firmalar hangileri, nasıl öğrenilecek? Evlilik desteği e Devlet indirim kodu nasıl alınır?
Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği ne kadar, ödeme seçenekleri nedir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı dolayısıyla projenin 81 ile yaygınlaştırılacağı müjdesinin ardından, 13 Ocak'tan itibaren Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençler projeye başvuruda bulundu.
Program dahilinde, gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de veriliyor.
Evlenecek gençlere destek veren firmalar hangileri?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, faizsiz kredi desteğine ek olarak, genç çiftlere evlilik ve düğün hazırlıkları sürecindeki alışverişlerinde kolaylık sağlamak amacıyla firmalarla işbirliğine gidildi.
Bu kapsamda, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan gençlere destek olmak isteyen 30'un üzerinde firma ve esnafla işbirliği anlaşmaları yapıldı. Yeni evlenecek çiftler, bu işbirlikleri sayesinde evlilik hazırlığı alışverişlerinde, mevcut indirimlere ek olarak yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda ek indirimlerden faydalanma imkanı buluyor.
Evlenecek çiftlere verilen indirim kodu nasıl kullanılır, ne zaman onaylanır? İndirim kodunun geçerlilik süresi ne kadardır?
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, başvurusu değerlendirilen ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasında olan vatandaşlar için özel bir İndirim Kodu oluşturulur. E-devlet başvuru ekranından başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına geldiğinde İndirim Kodu e-devlet ekranında görüntülenebilir. İndirim Kodunu kullanarak, Bakanlık ile protokol imzalamış firmaların protokol kapsamında belirttiği satış kanalları ve ürün grupları üzerinden indirimli alışveriş yapabilirsiniz.
İndirim kodu, firmaların ilgili sistemlerinde doğrulama sürecinden geçer ve ardından indirim uygulanır. İndirim kodu her firmada yalnızca 1 kez kullanılabilir. İndirim kodunun geçerlilik süresi 6 aydır.
Evlenecek gençlere indirim yapan firmalar
Evlilik desteği e Devlet indirim kodu nasıl alınır?
Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet kapısı üzerinden kolayca oluşturdu. Bu destek sayesinde genç çiftlerin yuvalarını daha rahat kurabilme imkanına sahip oldukları belirtiliyor.
Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanya hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabilirler.