Evlenecek çiftlere verilen indirim kodu nasıl kullanılır, ne zaman onaylanır? İndirim kodunun geçerlilik süresi ne kadardır?

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, başvurusu değerlendirilen ve "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasında olan vatandaşlar için özel bir İndirim Kodu oluşturulur. E-devlet başvuru ekranından başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz "Nikah Onayı Bekleniyor" aşamasına geldiğinde İndirim Kodu e-devlet ekranında görüntülenebilir. İndirim Kodunu kullanarak, Bakanlık ile protokol imzalamış firmaların protokol kapsamında belirttiği satış kanalları ve ürün grupları üzerinden indirimli alışveriş yapabilirsiniz.

İndirim kodu, firmaların ilgili sistemlerinde doğrulama sürecinden geçer ve ardından indirim uygulanır. İndirim kodu her firmada yalnızca 1 kez kullanılabilir. İndirim kodunun geçerlilik süresi 6 aydır.







