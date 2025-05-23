Türkiye’nin hukuk gündeminde önemli bir yer tutan 10. Yargı Paketi, Meclis'e sunulmak üzere hazırlıklarını tamamlarken, infaz düzenlemesi ve genel af beklentileri kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte 40 maddeden oluşan yeni paket taslağının hazır olduğu duyuruldu. Gözler şimdi, kısa süre içinde TBMM gündemine gelecek olan düzenlemenin içeriğinde hangi suçlara yönelik değişikliklerin yer alacağına çevrilmiş durumda. Özellikle infaz sürelerinde esneklik ve denetimli serbestlik koşullarındaki değişiklikler, milyonlarca vatandaş için kritik önem taşıyor. Genel af olup olmayacağı ise en çok merak edilen başlıkların başında geliyor.
Ceza adalet sisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 10. Yargı Paketi, Meclis gündemine gelmeye hazırlanırken, infaz düzenlemesi ve olası af beklentileri toplumun geniş kesimlerinde yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarıyla detayları netleşmeye başlayan düzenleme, özellikle iki yılın altındaki suçlar, tutuklama usulleri ve ceza infaz sürelerinde değişiklikler içermesi bakımından dikkat çekiyor. Taslağın 40 maddeden oluştuğu ve kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı belirtilirken, paketin içeriğinde yer alabilecek olası af düzenlemesi ise kamuoyunda merakla beklenen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
10. Yargı Paketi taslak çalışması tamamlanırken TBMM’ye gelecek ve ardından milletvekillerinin onayına sunulacak.
Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği veya diğer bir ifadeyle 10. Yargı Paketi’nde genel af veya kısmi affa ilişkin bir madde yer almıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada “ "Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili.
Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.” ifadelerini kullandı.
CEZALAR ARTIRILACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında Ceza İnfaz Kanunu’nda değişikliği ön gören yeni yargı paketi çalışmalarının detaylarını açıkladı.
Adalet Bakanı, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin de meskun mahalde ateş etme suçu kapsamına alındığını belirterek, "Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak." ifadelerini kullandı.
HANGİ CEZALARIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR?
Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma ( 6 aydan 2 yıla)
Suç kurma ve yönetme suçu
Taksirle öldürme suçu
Trafikte yol kesme ( 1 yıldan 3 yıla kadar hapis)
Kuru sıkı silahla ateş etme
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bakan Tunç açıklamasında “ 40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.
Buna göre; Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili teklif kısa zaman içinde Meclis'e sunulacak. Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin yasa teklifi önce Meclis'ten geçecek ve daha sonra da Resmi Gazete'de yayınlanacak.