Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Kar tatili olan iller arasında Hakkari, Bitlis, Bingöl, Batman da yer aldı. Peki 28 Kasım Perşembe Hakkari, Bitlis, Bingöl, Batman’da yarın okullar tatil mi?
Türkiye genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, eğitimde aksamalar yaşandı. Valilikler ardı ardına kar tatili açıklaması yaptı. Okulların tatil olduğu açıklanan iller arasında Hakkari, Bitlis, Bingöl, Batman da yer aldı. Bugün tatilin keyfini çıkartan öğrenciler yarın okul var mı? Hakkari, Bitlis, Bingöl, Batman yarın okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı.
Hakkari’de yarın okullar tatil mi?
Hakkari’de 27 Kasım Çarşamba günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Hakkari Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi.
Hakkari Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu don ve buzlanma riskinin meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Batman’da yarın okullar tatil mi?
28 Kasım Perşembe günü için Batman’da okul tatil duyurusu bulunmuyor. Hava koşulları sebebiyle ara verilecek olan iller için valilikler akşama doğru tatil bilgilendirmesini yapıyor.
Batman Sason’da bugün okullar tatil edilmişti. Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir.” denildi.
Bitlis’te okular yarın tatil mi
Bitlis Valiliğinden 28 Kasım Perşembe günü için henüz kar tatili açılaması gelmedi.
Bitlis’te okullar bugün tatil edilmişti. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bingöl’de okullar yarın tatil mi?
Bingöl için yarın okullar tatili açıklaması gelmedi.
Bingöl’de bugün için okullar tatil edildiği açıklanmaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor. Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar yarın tatil edildi. Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.