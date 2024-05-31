"Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 milyon emeklinin gündeminde hem Haziran ayı maaşları hem de bayram ikramiyesi ödeme tarihleri yer alıyor. Kurban Bayramı sebebiyle gözler bankalara çevrildi. Kurban Bayramında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Peki Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş takvimi...
"Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları erken mi, ne zaman yatacak, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ikramiyeler bayram öncesinde hesaplara aktarılacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME PROGRAMI AÇIKLANDI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme programına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini aktararak emekli ikramiyeler için ”Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.” ifadelerini kullandı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme programı Bakanlık tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemelerine maaşlarını her ayın 17’si ve 18’inde alanlardan başlanmıştı.
İkramiye ödemelerinin bayram öncesinde 10 Haziran Pazartesi ve 14 Haziran Cuma günleri arasında tamamlanması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Emekliler alternatif olarak maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla maaşların yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda emekli ve memur maaşı ödemeleri öne çekilmemişti. Bu yılda emekli maaşlarının erken yatırılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2023 yılında Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlar bayram öncesinde aktarılmıştı. Konunun önümüzdeki Kabine Toplantısı’nda gündeme gelmesi bekleniyor. Maaşlar öne çekilmediği durumunda maaşlar aşağıdaki takvime göre yatırılacak;
4A SSK
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA ARTIYOR
Emekli ve memur maaşları her yıl iki kez belirleniyor. Enflasyon rakamları dikkate alınarak emekli ve memur aylıkları bu yıl Temmuz ayında zamlanacak. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 10 zammı hak etti.
Son olarak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olurken Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları emekli maaşı zam oranlarında belirleyici olacak. 4 aylık enflasyon toplam 18,70 oldu.