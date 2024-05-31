EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA ARTIYOR

Emekli ve memur maaşları her yıl iki kez belirleniyor. Enflasyon rakamları dikkate alınarak emekli ve memur aylıkları bu yıl Temmuz ayında zamlanacak. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 10 zammı hak etti.

Son olarak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olurken Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları emekli maaşı zam oranlarında belirleyici olacak. 4 aylık enflasyon toplam 18,70 oldu.