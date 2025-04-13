ABD'li teknoloji devi, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı'nda gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate düşürmek için yerel yetkililerle görüşmesinin ardından geçtiğimiz ay her biri 100 ton kapasiteli 6 kargo uçağı ile ABD'ye iPhone sevk etti. Apple'ın bu hamle ile ABD pazarında stok oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Apple'ın 600 tonluk sevkiyat ile yaklaşık 1.5 milyon adet iPhone'u ABD'ye getirdiği tahmin ediliyor.