ABD Başkan Donald Trump'ın yönetimi, akıllı telefonları, bilgisayarları ve diğer elektronik ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutacak. Karar, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi tarafından Cuma gecesi geç saatlerde yayımlanan bir bildiriyle duyuruldu. Tarifeler ilk açıklandığı gibi devam etseydi, Apple'ın akılı telefonu iPhone ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarının üç katına çıkması bekleniyordu.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan muafiyet listesi, Çin’e yönelik yüzde 125 oranındaki ek gümrük vergisi ile diğer ülkelere uygulanan yüzde 10’luk genel tarifelerin kapsamını daraltıyor. ABD yönetimi, karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttu.
Tarifeler ilk açıklandığı gibi devam etseydi, ABD'deki Apple'ın akılı telefonu iPhone ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarının üç katına çıkması bekleniyordu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak. Bloomberg’in haberine göre söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen ürünler için geçerli olacak.
ABD'ye 1 milyondan fazla iPhone getirildi
CNBC’nin aktardığına göre, bu vergi muafiyeti geçici olabilir. Muafiyetler yakında Çin için farklı ve muhtemelen daha düşük bir vergi oranıyla değiştirilebilir. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu'nun cuma gecesi yayımladığı rehbere göre, Çin'de üretilen iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünlerinin yanı sıra yarı iletken çipler, güneş panelleri, düz ekran TV panelleri, USB bellekler, hafıza kartları ve SSD sürücüler de muafiyet kapsamına alındı. Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni vergilerden etkilenmemek için Hindistan'da üretimi artırarak, ABD'ye 1 milyondan fazla iPhone getirmişti.
ABD'li teknoloji devi, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı'nda gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate düşürmek için yerel yetkililerle görüşmesinin ardından geçtiğimiz ay her biri 100 ton kapasiteli 6 kargo uçağı ile ABD'ye iPhone sevk etti. Apple'ın bu hamle ile ABD pazarında stok oluşturmayı hedeflediği belirtildi.
Apple'ın 600 tonluk sevkiyat ile yaklaşık 1.5 milyon adet iPhone'u ABD'ye getirdiği tahmin ediliyor.
iPhone'a zam mı gelecek?
Tarifeler ilk açıklandığı gibi devam etseydi, şirketlerin oluşacak maliyetleri tüketicilere yansıtması sonucu ABD'deki Apple'ın akılı telefonu iPhone ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarının üç katına çıkması bekleniyordu. Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdururken, tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.