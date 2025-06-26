İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda yüzde 21,29’luk zam teklifi görüşüldü. Bu gelişmenin ardından otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray kullananlar ise yeni bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Ocak ayında İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yüzde 35’lik artışa gidilmişti. Peki İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi mi? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…