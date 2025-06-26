İstanbul’da toplu taşımaya yeni zam gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yönelik yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi sonuçlandı. 2025 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri değişti mi? Ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda yüzde 21,29’luk zam teklifi görüşüldü. Bu gelişmenin ardından otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray kullananlar ise yeni bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Ocak ayında İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yüzde 35’lik artışa gidilmişti. Peki İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi mi? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMAYA YENİ ZAM MI GELDİ?
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinde bir değişiklik olmayacak. 26 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen yüzde 21,29’luk zam teklifi reddedildi. Deniz taksi ücretlerinde ise yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.
Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 32,75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59,76 liradan 72,49 liraya yükseltilmesi öngörüldü.
Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33,96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424,51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163,74 lira olması istendi.
Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 41,48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 121,84 lira olması talep edildi.
İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ (GÜNCEL)
İstanbul’da toplu taşıma araçlarına son olarak 18 Ocak’ta zam geldi. Toplu ulaşım ücret tarifesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İstanbulkart tam bilet 27 lira
Öğrenci 13,18 lira
Sosyal (öğretmen) 19,33 lira
30 yaşından gün almış öğrenci 24,30 lira
Aylık tam abonman 2 bin 210 lira
Öğrenci abonman 381 lira
Sosyal abonman bin 318 lira