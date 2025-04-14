Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. SGK’nın malulen emeklilik açıklamalarının ardından EYT’den faydalanamayan vatandaşlar kademeli emeklilik yollarını arıyor. 2023 Mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşı almaya hak kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konuya dair yaptığı açıklamalarla bu sorulara netlik kazandırdı. İşte kademeli emeklilik sistemi ile ilgili detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan yaptığı açıklamalarla erken emeklilik konusuna açıklık getirdi. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, gün prim yaş şartı aranacak mı?
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
EYT hakkından faydalanarak emekli olmalarına imkan tanındı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşına bağlandı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmesiyle gözler kademeli emeklilik 2025 gelişmelerine çevrildi.
Emeklilik sistemi değişeceği yönündeki beklentiler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı “Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz” dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.