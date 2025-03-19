Konya'da yarın (20 Mart) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.





Bu arada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapatılıp, Karayolları ekiplerinin biriken karları temizlemesi sonrası tekrar trafiğe açıldı.