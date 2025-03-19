Konya'da yarın (20 Mart) okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Konya'da etkili olan kar yağışıyla birlikte, okulların tatil edilip edilmediği de merak konusu oldu. Öğrenciler yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması yapıldı mı? sorularını araştırırken, beklenen resmi açıklama geldi. Peki Konya'da yarın 20 Mart okullar tatil edildi mi?
Ülkenin birçok bölgesinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Konya'yı da etkisi altına aldı. Özellikle Ilgın ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle tatil ile ilgili resmi açıklama da geldi. İşte Konya Valiliğinden yapılan tatil açıklamaları ve kentte son durum.
KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 MART)
Konya'nın Ilgın ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Bu arada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yol kısa süreliğine ulaşıma kapatılıp, Karayolları ekiplerinin biriken karları temizlemesi sonrası tekrar trafiğe açıldı.