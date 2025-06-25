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Pisagor sorusuna itiraz! LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı?

Pisagor sorusuna itiraz! LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı?

Tuğba Güner
15:3225/06/2025, Çarşamba
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15 Haziran Pazar günü yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Matematik A kitapçığındaki 15. soruya, uzmanlar, eğitimciler ve veliler itiraz etti. Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 15. matematik sorusuyla ilgili ifade eksikliği olduğunu savunan öğrenci ve veliler duruma karşı çıkarak itirazlarını bildirdi. Peki, LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı?, soru hatalı mı? Soruya neden itiraz edildi? İşte konuya ilişkin MEB tarafından yapılan son açıklama...

Geçtiğimiz pazar günü (15 Haziran) yapılan, 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) matematik testindeki 15. soruya veli ve uzmanlar tarafından itiraz edildi.

LGS Matematik 15. soru hatalı mı?


Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığını belirtti.

LGS Matematik 15. soru iptal edilecek mi?


Uzmanlar ve eğitimciler, 15. sorunun B, C ve D şıklarının tamamının doğru olduğunu belirtiyor. Ancak sorunun iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı.

LGS Matematik 15. soru 

Veli ve uzmanların itirazı


LGS 2025 A kitapçığı Matematik bölümündeki 15. sorunun iptal edilmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar ve eğitimciler, iptal gerekçesini şöyle ifade etmektedir:

“Soruda A ve B köşeleri arasındaki uzaklık sorulmuş, ancak soru içinde 'en kısa uzaklık' ifadesi geçmediğinden ve iki nokta arasındaki uzaklığın cisim içerisinden mi, yoksa dışarısından mı olduğu belirtilmediğinden √41 ve √41'den büyük tüm reel sayılar doğru kabul edilir. Bu durumda, sorunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Bu nedenle B, C ve D şıklarının tamamı Matematik 15. soru için doğrudur. Ayrıca, soruda verilen dikdörtgen şekil kesilerek birleştirildiğinde iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu mu birleştirildiği belirtilmediğinden ve ek olarak şekil ile koordinat düzlemi de verilmediğinden soruda bir eksiklik gözlemlenmektedir.”



EĞİTİMCİLER NE DİYOR?

Eğitimciler de bu soruya itiraz edilebileceğini şu sözlerle açıklıyor: “Bu soruda A ile B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimetredir?” şeklinde sorulması gerekirken, sadece ‘uzaklık kaç santimetredir” şeklinde sorulmuş.

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