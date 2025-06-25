Veli ve uzmanların itirazı





LGS 2025 A kitapçığı Matematik bölümündeki 15. sorunun iptal edilmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar ve eğitimciler, iptal gerekçesini şöyle ifade etmektedir:

“Soruda A ve B köşeleri arasındaki uzaklık sorulmuş, ancak soru içinde 'en kısa uzaklık' ifadesi geçmediğinden ve iki nokta arasındaki uzaklığın cisim içerisinden mi, yoksa dışarısından mı olduğu belirtilmediğinden √41 ve √41'den büyük tüm reel sayılar doğru kabul edilir. Bu durumda, sorunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Bu nedenle B, C ve D şıklarının tamamı Matematik 15. soru için doğrudur. Ayrıca, soruda verilen dikdörtgen şekil kesilerek birleştirildiğinde iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu mu birleştirildiği belirtilmediğinden ve ek olarak şekil ile koordinat düzlemi de verilmediğinden soruda bir eksiklik gözlemlenmektedir.”







