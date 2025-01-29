Lüks araçlar neredeyse yarı fiyatına satılıyor! Fiyatları 800 bin liradan başlıyor: İşte satışta olan otomobiller

OTOMOBİLE ERİŞİM ZOR

Sıfır ya da ikinci el de olsa otomobil sahibi olmak ülkemizde bir miktar birikim gerektiriyor. Eski otomobillerin arıza ve bakımlarının külfetli olması yüksek masraflar ortaya çıkarıyor ve alıcı kişiler eski araçlara yanaşmıyor. Ortalama olarak 4-5 yaşından itibaren başlayan ve sorunsuz olduğu kanısına varılan araçların fiyatları da 800 bin lira seviyelerinden başlıyor.