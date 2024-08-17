Memur ve memur emekli maaşı zamlı olarak hesaplara yansıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Ağustos ayı itibarıyla "Memur maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ağustos ayı memur maaşı yattı mı, bugün mü yatacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki Memur maaşı ne zaman yatacak? İşte 2024 Ağustos memur maaşı ödeme takvimi!
Milyonlarca memur ve memur emeklisine yüzde 19.31 oranında zam yapılırken, 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi gündeme gelmişti. Ağustos ayı ödemelerini de hesaplarından çekecek olan memurlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yatacağına yoğunlaştı. Peki, memur maaşı ne zaman, hangi gün yatacak? İşte, ayrıntılar.
MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ağustos ayı memur maaşlarının da 15 Ağustos'ta denmesi bekleniyor.
Örnek: 1 Ocakta göreve açıktan atanarak göreve başlayan personel 15 Ocakta peşin maaş ve 14 günlük kısıt maaş hak eder.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte görevdeki memurların temmuz ayı zamları da netleşti. Memurlar da memur emeklileri gibi 2024’ün ikinci 6 ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte görevdeki memurların temmuz zammı yüzde 19.31 olacak. Buna göre de en düşük memur maaşı 39.183 liraya çıkacak.
Yeni zamla birlikte; genel müdürün (1/4) maaşı 88.673 lira, öğretmenin (9/1) maaşı 40 bin 824 lira, polis memurunun (8/1) maaşı 52 bin 522 liraya, uzman hekimin (1/4) maaşı 66 bin 174 lira olacak. Memurlar sene başında maaşlarını yüzde 49.25 zamlı almışlardı. Temmuz zammıyla birlikte memurların 2024 yılı zam oranı yüzde 68.56’ya yükselecek.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?
Bu yeni hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 14,89 oranında enflasyon artışı yapılacak.
Eğer refah payı ya da başka bir ekleme yapılmazsa, bu oran anket tahminlerine göre maaş artış oranı olacak. Memur maaşları ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 11,85 oranında zamlanacak.
YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emeklilerin kesin zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek. Bu tarih itibarıyla son 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek ve bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı olarak uygulanacak.
Ayrıca, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Taban maaş artışı ya da refah payı gibi ek ödemelerin yapılıp yapılmayacağı da bu tarihte kesinleşecek.
MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?
Memur ve memur emeklileri, yılda iki kez, toplu sözleşme zammı ve önceki 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte yeni zam oranı belirlenerek zam alıyorlar.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI, MEMUR ZAMMINI NASIL ETKİLİYOR?
Memur ve memur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında zam alırlar. Bu zam, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının toplamı ile belirlenir. Enflasyon farkı, önceki dönemin toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranını ifade eder ve bu rakama yeni toplu sözleşme zammı eklenerek zam oranı belirlenir.