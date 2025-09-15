Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan AKOM'dan yapılan paylaşımda da sıcaklıkların düşeceği ve yağmurlu havanın etkili olacağı vurgulandı.
Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Salı günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak?
Ankara'da haftanın ilk mesai günü hava az bulutlu ve açık, beklenen en yükek sıcaklık 31 derece.
İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 27 derece.
İzmir'de hava az bulutlu ve açık, beklenen en yüksek sıcaklık 31 derece.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURSA: 28, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 31, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 34, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık
KONYA: 32, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık
BOLU: 27, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 28, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 32, Az bulutlu
SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık
SAMSUN: 26, Az bulutlu
TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık
RİZE: 26, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 32, Az bulutlu
VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık
İL İL HAVA DURUMU