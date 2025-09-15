Yeni Şafak
Meteoroloji ve AKOM tarih vererek sağanak yağış için uyardı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji ve AKOM tarih vererek sağanak yağış için uyardı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Tuğba Güner
14:1915/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan AKOM'dan yapılan paylaşımda da sıcaklıkların düşeceği ve yağmurlu havanın etkili olacağı vurgulandı.

Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Salı günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da haftanın ilk mesai günü hava az bulutlu ve açık, beklenen en yükek sıcaklık 31 derece.

İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 27 derece.

İzmir'de hava az bulutlu ve açık, beklenen en yüksek sıcaklık 31 derece.



İLLERİMİZDE HAVA DURUMU


Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA: 28, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu








KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu


A.KARAHİSAR: 31, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 34, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı






HATAY: 32, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

BOLU: 27, Az bulutlu ve açık

DÜZCE: 28, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 24, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 32, Az bulutlu

SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık

SAMSUN: 26, Az bulutlu










TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık

RİZE: 26, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 23, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 32, Az bulutlu

VAN: 25, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık


İL İL HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#akom
