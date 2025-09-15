SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.