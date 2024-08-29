Metrobüs kazası son dakika: 29 Ağustos metrobüs kazası yaralananların isimleri açıklandı mı, belli oldu mu?

İstanbul, yeni güne üzücü bir kaza haberiyle uyandı. Küçükçekmece Sefaköy'de sabah saatlerinde bir metrobüs kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3'ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.