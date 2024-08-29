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Metrobüs kazası son dakika: 29 Ağustos metrobüs kazası yaralananların isimleri açıklandı mı, belli oldu mu?

10:23 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:31 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında yaralıların olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere toplam 29 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yaralılara anında müdahale edilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemeler de devam ediyor.

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İstanbul, yeni güne üzücü bir kaza haberiyle uyandı. Küçükçekmece Sefaköy'de sabah saatlerinde bir metrobüs kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3'ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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İstanbul yeni güne kaza haberiyle uyandı. Küçükçekmece Sefaköy'de sabah saatlerinde bir metrobüs kazası meydana geldi.

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KAZA SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

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Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

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Çok sayıda yaralı var

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

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Seferler yapılamıyor

Kaza nedeniyle kapanan metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor. Sabah işe yetişmek isteyen vatandaşlar ise yolda kaldı.

#Metrobüs
#Metrobüs Kazası
#son dakika
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