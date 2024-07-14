PlayStation 5 DualSense pil ömrünüzü uzatmak için 5 basit ipucu öğrenin ve oyunlarınızın keyfini daha uzun süre çıkarın. PlayStation 5'in yenilikçi DualSense kontrolcüsü, oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşısa da, pil ömrü bazı oyuncular için endişe kaynağı olabiliyor. Neyse ki, pil ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz basit birkaç şey var. İşte size yardımcı olacak 5 ipucu: