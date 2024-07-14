DualSense kontrol cihazınızın pil ömrünü uzatmak için bu basit adımları uygulayarak oyun deneyiminizi kesintisiz hale getirebilirsiniz. Bu ipuçları, hem enerji tasarrufu sağlar hem de kontrol cihazınızın kullanım süresini artırır. Daha fazla ipucu ve teknik bilgi için sitemizi takip etmeyi unutmayın!
PlayStation 5 DualSense pil ömrünüzü uzatmak için 5 basit ipucu öğrenin ve oyunlarınızın keyfini daha uzun süre çıkarın. PlayStation 5'in yenilikçi DualSense kontrolcüsü, oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşısa da, pil ömrü bazı oyuncular için endişe kaynağı olabiliyor. Neyse ki, pil ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz basit birkaç şey var. İşte size yardımcı olacak 5 ipucu:
PlayStation 5 DualSense Kontrol Cihazının Pil Ömrünü Uzatmanın Yolları
PlayStation 5 DualSense kontrol cihazı, oyunseverler için eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Ancak, yoğun kullanım pil ömrünü olumsuz etkileyebilir. Bu rehberde, DualSense kontrol cihazınızın pil ömrünü uzatmanın pratik yollarını öğrenebilirsiniz.
Titreşim ve Haptic Feedback Ayarlarını Düzenleyin
DualSense’in gelişmiş titreşim ve haptic feedback özellikleri, oyun deneyimini artırırken pil tüketimini de artırır. Ayarları şu şekilde düzenleyebilirsiniz:
Ayarlar > Aksesuarlar > Denetleyiciler > Titreşim Yoğunluğu ve Haptic Feedback Gücü seçeneklerini Orta veya Düşük olarak ayarlayın.
Mikrofonu Kapatın
DualSense kontrol cihazının üzerinde yer alan mikrofon, pil ömrünü kısaltabilir. Mikrofonu kapatmak için:
Mikrofon düğmesine basarak mikrofonu kapatın. Bu düğme kapalıyken turuncu renkte yanar.
Işık Çubuğunu Kısın
Kontrol cihazının üstündeki ışık çubuğu, özellikle karanlık ortamlarda fazla enerji tüketebilir. Işık çubuğunu kısmak için:
Ayarlar > Aksesuarlar > Denetleyiciler > Işık Çubuğu Parlaklığı ayarını Orta veya Düşük olarak değiştirin.
Kontrol Cihazını Kullanmadığınızda Kapatın
Kontrol cihazını kullanmadığınızda manuel olarak kapatmak, pil ömrünü önemli ölçüde artırır. Kapatmak için:
PlayStation tuşuna basılı tutun ve Sesler/Aygıtlar > Denetleyiciyi Kapat seçeneğini tıklayın.
Pil Tasarrufu Modunu Kullanın
DualSense kontrol cihazı, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanması için ayarlanabilir. Bu ayarı yapmak için:
Ayarlar > Sistem > Güç Tasarrufu > Medya Oynatma Sırasında Denetleyici Kapatma Süresi ve Oyun Oynama Sırasında Denetleyici Kapatma Süresi ayarlarını yapın.