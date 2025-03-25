Polis Akademisi Başkanlığı 12 bin polis alımı gerçekleştirecek. 32. Dönem POMEM parkur ve mülakat sonuçları merak konusu oldu. POMEM mülakat sınavları parkur sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Polis Akademisi tarafından ilan edilen tarihlerde uygulanacak. Peki 32. dönem POMEM mülakatları nasıl olacak, sınav nasıl yapılacak?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından lisans mezunları için 8.160 erkek, 1.440 kadın ile önlisans mezunları için ise 2.040 erkek ve 360 kadın olmak üzere 12 bin polis alımı gerçekleştirecek 11 Aralık tarihinde POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav ücretini yatıran öğrenciler için 20 Ocak tarihinde POMEM fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü yerleri ile sınav tarihleri açıklandı.
32. DÖNEM PARKUR SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
32. dönem POMEM alımına yönelik fiziki yeterlilik sınav ilanı 20 Ocak tarihinde yayımlanmıştı. Adayların parkur sınav sonuçları henüz yayımlanmadı ancak geçtiğimiz senenin sınav süreci değerlendirildiğinde yaklaşık nisan ayı başı gibi sonuçların ilan edilmesi öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
32. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
POMEM mülakat sınavları parkur sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Polis Akademisi tarafından ilan edilen tarihlerde uygulanacak. 31. dönem POMEM alımında parkur sınavı ardından ortalama iki ay sonra mülakat yerleri duyurulmuştu. 31. dönemde 29 Nisan'da parkur sınav duyurusu gelmiş, mülakat yerleri de 26 Haziran'da açıklanmıştı.
Mülakat aşamasında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi kriterlerine dikkat edilir ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden puanlama yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.
POMEM GİRİŞ PUANI NASIL HESAPLANIR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25’i ve Mülakat Sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.