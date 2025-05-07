Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları son günü ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru son tarihi

Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden 3 bin 658 işçi alımı yapacak. 5 Mayıs tarihinde başlayan başvuruların ardından adaylar başvuruların son tarihini de merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı başvurularında her aday ilan edilen kadrolardan sadece bir firma ve mesleğe başvuruda bulunabilecek. İşçi alımında ilan edilen toplam kadro kadar asil ve yedek adaylar kura çekimiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımında başvuru son günü ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler ve resmi açıklamalar.
Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvurular devam ediyor. Bakanlıktan yayınlanan duyuruyla birlikte işçi alımı başvuru işlemleri 5 Mayıs tarihinde başlamıştı. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak tamamlamaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımında kura çekimi öncesinde başvuruların hangi gün sona ereceği de merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları hakkındaki bilgiler.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor.
Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak “ İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifr eile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden tamamlanabilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ise 30 Mayıs tarihinde noter huzurunda yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.