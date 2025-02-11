SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Üniversitelere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na, Ticaret Bakanlığı'na personel alımı yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi internet adresinde personel alımı ilanları yayınlanıyor. Çeşitli üniversitelerin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Ticaret Bakanlığı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve daha birçok resmi kurumun personel alımı ilanları bu sayfada açıklanıyor. Başvuruda bulunacak olan adaylar tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili bilgilere isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden erişebiliyor. İşte 2025 yılı güncel sözleşmeli personel alımı ilanları.

1 /7 Güncel sözleşmeli personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Özellikle üniversitelerin ve devlet kurumlarının sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları sıkça araştırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yayımlanan sözleşmeli personel alımı başvurularına dair tüm detaylar haberimizde.

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SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR?

2025 yılı sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi adresi olan isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden personel alımı ilanları paylaşılıyor. İşte güncel liste.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ



3 /7 T.C. TİCARET BAKANLIĞI KİMYAGER ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek adaylar arasından açıktan atama yoluyla aşağıda yer alan tabloda detayları belirtilen Kimyager ünvanlı personel alımı yapılacaktır.

Ünvanı: Kimyager Teşkilatı: Taşra Öğrenim Durumu: Lisans Puan Türü: KPSS P3

4 /7 BARTIN ÜNİVERSİTESİ - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2025-1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.



5 /7 ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI 66 SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28’inci maddesi kapsamında aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 66 sürekli işçi alımı yapılacaktır.



6 /7 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU - SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.