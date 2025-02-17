



BANZA BEŞİKTAŞ'I DA BOŞ GEÇMEDİ





Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golün asistini yapan ismi Edin Visca ise Beşiktaş karşısındaki 5'inci asistine imza attı. Bosnalı oyuncu 2010/11'den bu yana Süper Lig'de bir takıma rakip olduğu maçlarda en fazla asist yapan oyuncu oldu. (Beşiktaş karşısında 10 gol pası) Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Simon Banza Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu. (Cyzo 1992-93, Sörloth 2019-20, Maxi Gomez 2022-23, Simon Banza 2024-25). Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Beşiktaş'a attığı golle gol sayısını 13'e çıkartırken, gol krallığı yarışmasında da ikinci sırada yer aldı.



