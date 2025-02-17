Süper Lig'in 24. haftasında gol krallığı yarışında rekabet artıyor. Son haftalara takımına sağladığı gol katkısıyla dikkat çeken Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, bu akşam oynanan Kasımpaşa maçında da 2 kez gol sevinci yaşadı. Ligde Başakşehir'in forveti Piatek ise 18 gol ile liderliğini sürdürüyor. İşte Süper Lig'in 24. haftası itibarıyla en fazla gol şansı bulan futbolcular.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta heyecanı devam ediyor. Bu akşam oynanan 4 maçın ardından gol krallığı zirvesinde 18 gol ile İstanbul Başakşehirli futbolcu Piatek bulunuyor. İkinci sırada Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'nin 15 golü bulunuyor. 19 maç 14 gol ile Trabzonsporlu Simon Banza ise 3. sırada.
SÜPER LİG 24. HAFTA GOL KRALLIĞI LİSTESİ
Süper Lig'in 24. haftasında gol krallığı listesi güncellendi. Listenin zirvesinde 22 maç 18 gol ile Başakşehirli Krzysztof Piatek bulunuyor. 2. sırada ise Kasımpaşa ağlarına iki gol bırakarak 15 gole ulaşan Youssef En-Nesyri yer alıyor. 19 maç 14 gol ile Trabzonspor'un golcü ismi Simon Banza ise 3. sırada.
Piatek, gol krallığı yarışında farkı açtı
Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Samsunspor karşısında attığı 3 golle birlikte bu sezon 18. kez gol sevinci yaşadı. Piatek, ligde gol krallığı yarışında rakipleriyle farkı açtı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Samsunspor filelerini 3 kez sarsan Krzysztof Piatek, bu sezon 2. kez hat-trick yaparken, ligde de 18. golünü kaydetti. Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor karşısında ilk kez hat-trick yapan Polonyalı futbolcu, Samsunspor karşısın attığı 3 golle bu sezon istatistiğini 2. kez tekrarladı.
BANZA BEŞİKTAŞ'I DA BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golün asistini yapan ismi Edin Visca ise Beşiktaş karşısındaki 5'inci asistine imza attı. Bosnalı oyuncu 2010/11'den bu yana Süper Lig'de bir takıma rakip olduğu maçlarda en fazla asist yapan oyuncu oldu. (Beşiktaş karşısında 10 gol pası) Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Simon Banza Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu. (Cyzo 1992-93, Sörloth 2019-20, Maxi Gomez 2022-23, Simon Banza 2024-25). Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Beşiktaş'a attığı golle gol sayısını 13'e çıkartırken, gol krallığı yarışmasında da ikinci sırada yer aldı.
Youssef En-Nesyri'den son 8 maçta 12 gol
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa'ya karşı kaydettiği 2 golle formunu sürdürdü. 27 yaşındaki forvet son 8 maçta 12 gole imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılırken, Youssef En-Nesyri 2 golle yıldızlaştı. Müsabakanın 21. dakikasında Fred'in pasında topu ağlara gönderen En-Nesyri, 71. dakikada da aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle takımını yalnız bırakan 27 yaşındaki forvet, ligde çıktığı son 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşadı. Faslı oyuncu, bu süreçte 12 gole imza attı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında da fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 23. golüne ulaştı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 14'ü ilk 11 olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin 15 golü bulunuyor.
27 yaşındaki golcü, Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika sahada kaldı.