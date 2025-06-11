T10F, teknik olarak üç farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunulacak: arkadan itişli standart menzil, arkadan itişli uzun menzil ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD versiyon, 350+ ve 600 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunacak. Çift motorlu AWD versiyon ise 700 Nm tork ile 530 kilometreye kadar menzil hedefliyor. Batarya kapasiteleri ise modele göre değişiyor; standart menzilde 52,4 kWh, uzun menzilde ise 88,5 kWh kapasite bulunuyor.