Aksaray Merkez Ereğlikapı Mahallesi’nde TOKİ tarafından 694 adet toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 277 adet ve 3+1 nitelikli 120 adet olmak üzere toplamda 397 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Aksaray Ereğlikapı Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Aksaray İli Merkez İlçesi Ereğlikapı Mahallesi 694 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 277 adet ve 3+1 nitelikli 120 adet olmak üzere toplamda 397 adet konut için konut belirleme kurası yapıldı. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte TOKİ Aksaray Ereğlikapı Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 Aralık 2024 – 27 Aralık 2024 tarihleri arasında, T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. Ülke genelindeki tüm Şubelerinde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.