TOKİ çok sayıda daire satacak! 9 bin TL'ye 2+1 ve 11 bin TL'ye 3+1 daire imkanı tanınacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Tunceli’nin de bulunduğu birçok ilde taşınmaz satışı gerçekleştirmeye devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilen bu projelerde 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleri dikkat çekiyor. Son olarak TOKİ, yeni bir konut satış projesini daha duyurdu. İşte projeye dair detaylar ve başvuru şartları...
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ, uygun taksit ve uzun vadeyle yeni bir konut satış projesini daha hayata geçiriyor. İstanbul’dan Tunceli’ye kadar Türkiye'nin pek çok ilini kapsayan projede 120, 180 ve 240 aya kadar vade seçenekleri sunulacak. Kuralı satış yöntemiyle daire sahibi olma imkânı sunan bu kampanyada detaylar belli oldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin çeşitli illerinde zaman zaman taşınmaz satışa çıkartılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki daireler nüfus yoğunluğu sebebiyle daha çok ilgi görüyor. Bunun yanı sıra Bolu, Tunceli, Kastamonu ve Van gibi illerdeki taşınmazlar da pek çok insanın gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından satılan daireler genellikle peşinatın yanı sıra; 120, 180 ve 240 ay vade ile alıcısını bulunuyor. Ayrıca kuralı satış yöntemi ile satılan dairelerden bazıları, uygun fiyatları sayesinde dar gelirli vatandaşların da bütçesine hitap ediyor. Bu nedenle TOKİ tarafından duyurulan konut satış projeleri, Türkiye'deki hemen herkesin ilgisini çekiyor. Öte yandan TOKİ, Tunceli ilinde yeni proje duyurdu. Proje kapsamında çok sayıda taşınmaz satışı yapılacak.
TOKİ ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ SATACAK
TOKİ, 'Tunceli Mazgirt Eltihatun Mahallesi 118 Adet Konut' Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan Orta Gelir Konut Grubu OGG 2+1 17 adet, 3+1 12 adet olmak üzere toplam 29 adet dairenin kura yöntemiyle satışa sunulacağını açıkladı.
Tunceli ilinde TOKİ tarafından satılacak en uygun 2+1 ve 3+1 taşınmaz şu şekilde;
En uygun 2+1 taşınmaz; 191.621,71 TL peşinat, 180 ay vade ve 9.581,09 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.
En uygun 3+1 taşınmaz; 234.408,66 TL peşinat, 180 ay vade ve 11.720,43 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.
İşte Tunceli ilinde satılacak söz konusu daire listesi;
DAİRELERE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
TOKİ tarafından Tunceli ilinde satılacak konutların, başvuru satış ve sözleşme imzalama işlemlerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri aracılığıyla yapılabileceği açıklandı.
Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak konutların başvuru, kura ve sözleşme imzalama işlemlerine yönelik detaylar şu şekilde;
Temerküz banka şubesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mazgirt/Tunceli. Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1. Başvuru bedeli 10.000 TL ve başvuru tarihleri 16 Haziran 2025 - 20 Haziran 2025.
Kura zamanı 26 Haziran 2025 saat 10:00.
Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri 01 Temmuz 2025 - 11 Temmuz 2025. Yedek hak sahipleri için 18 Temmuz 2025. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemleri tamamlandıktan sonra kalan taşınmazlar için olduğu açıklandı.
KONUTLARLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR
Kuranın TOKİ Hizmet Binasında ve noter huzurunda seyircisiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bunun yanı sıra kura çekilişinin idarenin YouTube hesabından canlı olarak yayımlanacağı aktarıldı.
Dairelere başvuru yapacak kişilerde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma şartlarının aranacağı açıklandı. Bunun yanı sıra projenin bulunduğu il sınırlarında 1 yıldan az olmamak (başvuru tarihinden itibaren son 1 yıl) koşulu ile ikamet ediyor olunması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması şartının arandığı açıklandı.
Taşınmazların yüzde 10 peşinat bedeli ve 180 ay vade ile taksitlendirileceği belirtildi. Ayrıca daireler için peşinatın (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil edileceği aktarıldı.