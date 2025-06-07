TOKİ çok sayıda daire satacak! 9 bin TL'ye 2+1 ve 11 bin TL'ye 3+1 daire imkanı tanınacak

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Kuranın TOKİ Hizmet Binasında ve noter huzurunda seyircisiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bunun yanı sıra kura çekilişinin idarenin YouTube hesabından canlı olarak yayımlanacağı aktarıldı.

Dairelere başvuru yapacak kişilerde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma şartlarının aranacağı açıklandı. Bunun yanı sıra projenin bulunduğu il sınırlarında 1 yıldan az olmamak (başvuru tarihinden itibaren son 1 yıl) koşulu ile ikamet ediyor olunması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması şartının arandığı açıklandı.

Taşınmazların yüzde 10 peşinat bedeli ve 180 ay vade ile taksitlendirileceği belirtildi. Ayrıca daireler için peşinatın (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında tahsil edileceği aktarıldı.