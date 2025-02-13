Torba yasada milyonları etkileyecek 5 madde şekillendi! Bağ-Kur 7200 Prim, 3600 ek gösterge, taşerona kadro...

TBMM’de görüşülen torba yasa tasarısında taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme de yer alıyor. Yaklaşık 100 bin taşeron işçinin bu düzenleme kapsamında kadroya geçmesi bekleniyor. Çalışmalar devam ederken, düzenlemenin 2025 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Yasalaşması halinde kamu işçilerine yönelik sadece maaş zamları değil, sosyal haklarda da iyileştirmeler öngörülüyor. Ek ödemeler, ikramiyelerde artış ve vergi dilimi düzenlemeleri gibi konular gündemde. Daha önce kabul edilen 55 maddeye ek olarak torba yasada 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor.

1 /9 TBMM’de görüşülen torba yasa tasarısı kapsamında yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi bekleniyor. Düzenleme, Toplum Yararına Program (TYP) çalışanları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) personeli ve belediye şirket işçilerini kapsıyor. Taşeron işçiler, düşük maaş ve sınırlı sosyal haklarla çalışırken, kadroya geçmeleri halinde kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanabilecek. Yasayla ilgili süreç hızla ilerlerken, düzenlemenin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor. Torba yasada ayrıca 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli düzenlemeler de yer alıyor.

2 /9 100 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO SON DURUM NE? Taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin 2025'te tamamlanması bekleniyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan bu çalışma, torba yasanın ikinci kısmında ele alınacak. Düzenleme, taşeron işçilerin iş güvencesini artırırken, kamu sektöründe daha adil bir çalışma ortamı sağlayacak. İşçiler, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.

3 /9 TAŞERONA KADRO VAR MI 2025? Taşeron işçilerin yıllardır beklediği kadro müjdesinde sona gelindi. Meclis’te görüşülen yeni torba yasa tasarısında taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik kritik düzenlemeler yer alıyor. Görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa kapsamında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi planlanıyor Düzenleme TYP, KİT ve belediye işçilerini kapsıyor.

4 /9 TYP, KİT, BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ? Yasayla ilgili süreç hızla ilerliyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan düzenleme, binlerce taşeron işçiye güvenceli bir çalışma hayatı sağlayacak.

5 /9 İŞÇİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK Uzun süredir beklenen bu gelişme, taşeron işçilerin yüzünü güldürecek. İş güvencesi, daha iyi maaş ve sosyal haklarla donatılacak taşeron işçiler, kadroya geçişle birlikte geleceklerini daha sağlam temellere oturtabilecek.

6 /9 4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİ İÇİN DÜZENLEME NE ZAMAN? Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin de taşeron işçilerin kadroya alınmasının yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etmişti. Son olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerdeki taşeronlar ve kapsam dışı kalan kamu işçilerinin kadro beklentisinin sürdüğünü belirterek, düzenlemenin önemine dikkat çekti. Ergün Atalay ise "Çalışma hayatına dair taleplerimizin büyük çoğunluğu çözüme kavuştu. Ancak KİT'lerdeki ve kamuda kadro dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi sürüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

7 /9 KAMU SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA Taşeron şirketin işkolu ile işçinin kadrosuna geçirildiği idarenin işkolunun farklı olması halinde, kadroya geçirilen işçiler, taşeron işyerinin işkolunda yeni tescil edilecek işyerinden SGK'ya bildirilecek. Taşeron işçilere kadro verilmesi durumunda hem çalışanlar hem de kamu sektörü açısından önemli değişiklikler de yaşanacak.

8 /9 İŞ GÜVENCESİ VE SÜREKLİ İSTİHDAM Taşeron işçiler, kadroya geçtiklerinde belirli süreli sözleşmelere bağlı olmaktan çıkar ve sürekli işçi statüsüne geçerler. Bu da işten çıkarılma riskini azaltır ve uzun vadeli istihdam güvencesi sağlar.