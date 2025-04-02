Ticaret savaşlarının, misillenen gümrük vergileriyle şiddetlenmesiyle beraber, küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı, altın, gümüş gibi kıymetli madenleri ön plana çıkarmaya devam ediyor. Trump’ın gümrük tarifleriyle ilgili yapacağı açıklamaların şiddeti ve boyutu, bu tarifelerin hem küresel piyasalardaki hem de Borsa İstanbul’daki etkisinin ana belirleyicisi olacak. Öte yandan bu riskleri değerlendiren Goldman Sachs analistleri 2025 yıl sonu için ons altın için hedef fiyat seviyesini 3.300 dolar seviyesine çekmişti.

Bank Of America Analistleri ise 2025 yılı için önceki 2 bin 750 dolarlık tahminini 3 bin 63 dolara, 2026 yılı için 2 bin 625 dolarlık tahminini 3 bin 350 dolara çıkarmıştı.