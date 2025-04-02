ABD Başkanı Donald Trump, bugün "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı bir etkinlikte yeni gümrük tarifelerini açıklamayı planlıyor. Bu tarifelerin, ABD'nin ticaret ortaklarını hedef alarak ABD imalat sektörünü canlandırmayı ve haksız ticaret uygulamalarını cezalandırmayı amaçladığı belirtiliyor. Planlanan tarifeler arasında, ithal otomobiller ve otomobil parçalarına %25 oranında vergi uygulanması da bulunuyor. Peki Trump ne zaman, TSİ saat kaçta açıklama yapacak? İşte ayrıntılar...
ABD Başkanı Trump'ın küresel ticarette açıklayacağı karşılıklı tarifeler son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediyor. 2 Nisan’ı ‘Kurtuluş Günü’ ilan eden Trump, bugün Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde ABD’ye gümrük vergisi uygulayan her ülkeye istisnasız gümrük vergisi açıklayacak. AB, Çin ve BRICS ülkelerinden misillemelerle küresel ekonominin daha da dalgalanabileceği uyarısı yapılıyor. Peki, Trump ne zaman konuşacak? Trump'un açıklaması saat kaçta? İşte konu hakkında bilgiler.
TRUMP AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KONUŞACAK?
ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün (2 Nisan 2025) Beyaz Saray’da düzenlenecek “büyük” bir etkinlikle tüm dünyaya yönelik ek gümrük vergileri açıklaması bekleniyor. Trump'ın 2 Nisan Çarşamba yerel saatle 16:00, TSİ 23.00'te açıklama yapması bekleniyor.
Küresel piyasalarda gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri kararına çevrildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 2 Nisan'da haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek tarife planını açıklayacağını belirtti.
Karşılıklı tarifelerin açıklanacağı ve kabine üyelerinin katılacağı toplantı Beyaz Saray'da düzenlenecek. Leavitt, "Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak. Bunu Amerikan işçisinin çıkarını korumak için yapıyor." dedi.
YENİ VERGİLER NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Beyaz Saray, tarifelerin kapsamına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Yeni gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından hızlıca yürürlüğe gireceği belirtildi.
Leavitt, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD süt ürünlerine yüzde 50, Japonya'nın ABD pirincine yüzde 700, Hindistan'ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100 ve Kanada'nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300 gümrük vergisi uyguladığına işaret etti. Başkan Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.
YÜZDE 20 EK VERGİ Mİ GELİYOR?
The Washington Post'un bugün yayımlanan haberinde Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar verilmediği kaydedildi.
ENFLASYON ENDİŞESİ ARTIYOR
Tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyuluyor. Analistler, enflasyon endişeleri nedeniyle para politikasında faiz indirimi beklentilerinin ertelenebileceği ifade ediyor.
Ticaret savaşlarının, misillenen gümrük vergileriyle şiddetlenmesiyle beraber, küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı, altın, gümüş gibi kıymetli madenleri ön plana çıkarmaya devam ediyor. Trump’ın gümrük tarifleriyle ilgili yapacağı açıklamaların şiddeti ve boyutu, bu tarifelerin hem küresel piyasalardaki hem de Borsa İstanbul’daki etkisinin ana belirleyicisi olacak. Öte yandan bu riskleri değerlendiren Goldman Sachs analistleri 2025 yıl sonu için ons altın için hedef fiyat seviyesini 3.300 dolar seviyesine çekmişti.
Bank Of America Analistleri ise 2025 yılı için önceki 2 bin 750 dolarlık tahminini 3 bin 63 dolara, 2026 yılı için 2 bin 625 dolarlık tahminini 3 bin 350 dolara çıkarmıştı.