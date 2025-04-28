TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artışı TEFE-TÜFE...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, piyasalar ve tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay yıllık TÜFE yüzde 38,10 olarak duyurulmuş, aylık enflasyon artışı ise yüzde 2,46 seviyesinde gerçekleşmişti. Şimdi gözler, Nisan 2025 enflasyon rakamlarında. TÜİK, Nisan ayı verilerini 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, her ay piyasalarda yakından takip ediliyor. Mart ayında yıllık TÜFE yüzde 38,10 olarak açıklanırken, aylık enflasyon yüzde 2,46 artış göstermişti. Şimdi gözler Nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK, Nisan 2025 enflasyon verilerini 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.
NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanır. Ancak bu ay 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden enflasyon verisi 5 Mayıs günü saat 10:00'da duyurulacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anletine göre, TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.
FAİZ BEKLENTİSİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 olurken bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.
MART ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.