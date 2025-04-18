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TUS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM sonuç ekranı ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçları öğrenme ekranı 2025

TUS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM sonuç ekranı ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçları öğrenme ekranı 2025

Tuğba Güner
08:3518/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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ÖSYM tarafından uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlara yönelik düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları merakla bekleniyor. TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanların da katılım gösterebildiği TUS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve detayları haberimizde derledik.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 23 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Adaylar, TUS sonuç sorgulama ekranının açılıp açılmadığını ve TUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


2025 ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 1. Dönem sonuçları 18 Nisan tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları henüz belli olmadı.

Sonuçlarının açıklanacağı saat bilinmiyor bu nedenle ÖSYM'nin son dakika gelecek tüm duyuruları takip ediliyor.


TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?


ÖSYM tarafından düzenlenen her sınavda olduğu üzere TUS sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerini görüntüleyecek.




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TUS NASIL DEĞERLENDİRİLİR?


TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

2025 TUS-2 NE ZAMAN?


2025-TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak.

TUS NEDİR?


TUS olarak bilinen ve açılımı ‘’Tıpta uzmanlık ve giriş sınavı’’ veya ‘’Tıpta uzmanlık

sınavı’’ olan, tıp fakültesi mezunlarına branş seçmeleri üzere ÖSYM tarafından

düzenlenen bir sınav türüdür. Her yılın Şubat ve Ağustos aylarına iki kez olmak

üzere düzenlenen bu önemli sınav Türkiye geneline hitaben Ankara, İstanbul ve

İzmir’de yapılmaktadır.

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