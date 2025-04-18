TUS NEDİR?





TUS olarak bilinen ve açılımı ‘’Tıpta uzmanlık ve giriş sınavı’’ veya ‘’Tıpta uzmanlık

sınavı’’ olan, tıp fakültesi mezunlarına branş seçmeleri üzere ÖSYM tarafından

düzenlenen bir sınav türüdür. Her yılın Şubat ve Ağustos aylarına iki kez olmak

üzere düzenlenen bu önemli sınav Türkiye geneline hitaben Ankara, İstanbul ve

İzmir’de yapılmaktadır.