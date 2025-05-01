Kamu ve özel sektörde staj imkanı sunan Ulusal Staj Programı (USP) instagram sayfası üzerinden sonuçlara ilişkin yeni bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklama sonrasında başvuruları 23 Aralık 2024 – 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan staj programında gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Ulusal Staj Programı (UPS) sonuç ekranı.
Ulusal Staj Programı 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yürüttüğü programda, değerlendirme sürecinin sonuna yaklaşıldı. Resmi X hesabından yapılan açıklama sonrası gözler sonuçlara çevrildi.
Ulusal Staj Programı Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
Ulusal Staj Programı sonuçlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Değerleme süreci tamamlanmak üzere olup, adaylar stajyer havuzuna aktarıldıktan sonra işverenler tarafından teklifler yapılmaya başlanacak.
Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?
Ulusal Staj Programı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılıyor. Program’a staj teklifleri gönderiliyor. Sonuçlar ile ilgili duyurular https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami internet adresinden öğrenilecek. Bu internet sitesinden sonuçlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Kimler başvurabilir?
01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),
Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;
• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.
*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.
**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.
Değerlendirme nasıl yapılır?
Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.
"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.
Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.