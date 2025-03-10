10. yargı paketi olarak bilinen yeni düzenlemede 55 madde yer alıyor. Pakette denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair yeni düzenlemeler olması bekleniyor. Adalet Bakanı Tunç, eşitlik ilkesine yönelik bir çalışma olabileceğini dile getirdi. Peki yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? Af gelecek mi, infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 10. yargı paketi son durum.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayata geçirilemeyen hedeflere yönelik planlanan 10. yargı paketine dair, 55 maddeden oluşan ceza adaletiyle ilgili bir taslağın hazırlandığını dile getirmişti. Çalışmanın şu anda görüşlere açıldığını ve Meclis'te milletvekillerinin tartışmalarına açılacağını ifade etmişti. Buna yönelik yeni yargı paketinin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
10. yargı paketinde neler var, içeriği nedir?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet sistemiyle, cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli çalışmalar yer alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. yargı paketine ilişkin olarak, şunları söylemişti: “Milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var.
Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var."
Hazırlanan düzenleme ile özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiriyle ilgili olarak ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek. Toplumun huzurunu bozacak suçları ortadan kaldıracak kapsamlı bir çalışma olması bekleniyor.
10. yargı paketinde af var mı?
Bakan Tunç, af yasası beklentisine dair, eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılabileceği ancak bunun bir af olmadığını ifade etti. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş olanlar yararlanamamıştı.