10. yargı paketinde neler var, içeriği nedir?

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet sistemiyle, cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli çalışmalar yer alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. yargı paketine ilişkin olarak, şunları söylemişti: “Milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var.