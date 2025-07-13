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Ek YHT seferleri kondu mu? Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hattı yüksek hızlı tren ek sefer gün ve saatleri

Ek YHT seferleri kondu mu? Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hattı yüksek hızlı tren ek sefer gün ve saatleri

10:5013/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>YHT sefer saatleri ek sefer günleri</p>
YHT sefer saatleri ek sefer günleri

Yüksek Hızlı Tren hatlarında ek seferler başlıyor. Yaz dönemi artan yolcu taleplerini karşılamak amacıyla, Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer saatleri güncellendi. Özellikle Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri konuldu. İşte Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hattı ek sefer gün ve saatleri.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında, YHT'lerin sadece şehirlerarası ulaşımı hızlandırmakla kalmadığını aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti. İşte YHT sefer saatleri ek sefer günleri.

Yaz sezonunda artan talepleri karşılamak ve vatandaşların hızlı yolculuk etmelerini sağlamak için gerekli planlamaları yaptıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

YHT sefer saatleri hızlı tren ek sefer günleri

"14 Temmuz-30 Eylül döneminde, Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler eklenecek.

Böylece bu hatta, haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara'dan saat 12.10'da, Eskişehir'den ise saat 14.35'te hareket edecek ek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak.

Ankara-Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere, ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandı. Ankara'dan saat 11.10'da, Sivas'tan ise 15.30'da hareket edecek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız."

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#YHT tren ek sefer günleri
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