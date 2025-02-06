Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek. YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL ödendi. Peki ÖSYM TYT AYT AİS başvuru ekranı açıldı mı? 2025 YKS sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvuruları için bekleyiş sona bugün sona erdi. ÖSY) takvimine göre, 2025 YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe günü başlıyor. Peki Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS 2025 başvuru kılavuzu yayınlandı mı ÖSYM TYT AYT AİS başvuru ekranı açıldı mı? İşte detaylar.
2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA?
3 oturumda yapılacak üniversite YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. YKS başvurularının 6 Şubat 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde başlaması bekleniyor.
2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Başvuru Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, sınav ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuza ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek
YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilirler. Bunun için ais.osym.gov.tr TC Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuruyu doldurabilirler.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2025 YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belirlenecektir. 2024 yılında giriş başvuru ücreti 295 TL olarak belirlendi.
TYT NE ZAMAN?
2025-YKS 1. Oturum (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
2025-YKS 2. Oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
2025-YKS 3. Oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
YKS 2025 (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS oturumlarının saati ve süresi
YKS'nin 21 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.
Sınavın ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.
Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.