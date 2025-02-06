ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başladığını bildirdi. YKS başvuru ücreti her oturum için 450 TL oldu. İşte ÖSYM YKS AİS başvuru ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı. İşte ÖSYM TYT AYT AİS başvuru ekranı.
2025 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı. Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.
2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS başvuru kılavuzu yayımlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Başvuru Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuza ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek
ÖSYM 2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilirler. Bunun için ais.osym.gov.tr TC Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuruyu doldurabilirler.
ÖSYM AİS YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2025 YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre YKS başvuru ücreti her oturum için 450 TL olarak belirlendi.
YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
TYT NE ZAMAN?
2025-YKS 1. Oturum (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
2025-YKS 2. Oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
2025-YKS 3. Oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
YKS 2025 (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? YKS oturumlarının saati ve süresi
YKS'nin 21 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.
Sınavın ikinci oturumu AYT ise 22 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.
Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.