Zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda önemli karar Resmi Gazete’de yayımlandı. daha önce 1 Aralık itibariyle devreye giren Zorunlu kış lastiği uygulaması erkene çekildi. Kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlar için zorunlu tutuluyor. Peki zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte detaylar.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak. Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.
Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor?
Otobüsler
Minibüsler
Kamyonlar
Kamyonetler
Çekiciler
Tüm ticari araçlar.
Kış Lastiği Takmama Cezası Kaç TL?
Zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5.856 TL ceza kesilir ve aracın yola devam etmesine izin verilmez.
5.856 TL olarak belirlenmiştir. Ceza 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanarak 4.392 TL’ye düşer.