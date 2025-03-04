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New York Polis Departmanında Ramazan süslemeleri yapıldı

New York Polis Departmanında Ramazan süslemeleri yapıldı

12:284/03/2025, Salı
AA
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New York Polis Departmanında görev yapan Müslüman polislerin kurduğu NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin öncülüğünde, NYPD Genel Merkezi'nde ilk defa Ramazan ışıklandırması yapıldı

New York Polis Departmanında (NYPD) görev yapan Müslüman polislerin kurduğu NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin öncülüğünde, NYPD Genel Merkezi'nde ilk defa Ramazan ışıklandırması yapıldı. Etkinliğe, NYPD Müslüman Polisler Dernek Başkanı Waheed Akhter de katıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Eric Adams'ın "Müslüman Kıdemli Danışmanı" olarak göreve yeni atadığı Mohamed Amen de katıldı.

 NYPD Din İşleri Şefi Haham Dr. Alvin Kaas konuşma yaptı.

NYPD'de görev yapan yaklaşık 3 bin Müslüman polisin üyesi olduğu NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Hammutoğlu da etkinliğe katıldı.



Dernek Başkanı Waheed Akhter, Başkan Yardımcısı Ali Hammutoğlu, NYPD Din İşleri Şefi Dr. Alvin Kaas, New York Belediye Başkanı Müslüman Kıdemli Danışmanı Mohamed Amen, ay ve hilalin önünde poz verdiler.

NYPD Müslüman Polisler Dernek Başkanı Waheed Akhter, etkinlik kapsamında konuşma yaptı.

NYPD Din İşleri memuru İmam Tahir Kukaj, etkinlik kapsamında konuşma yaptı.

#ABD
#Ramazan
#New York

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