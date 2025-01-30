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Arda Güler'in Türk taraftarla diyaloğu ekrana yansıdı

Arda Güler'in Türk taraftarla diyaloğu ekrana yansıdı

09:2130/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son haftası nefesleri kesti. Real Madrid, Brest deplasmanından 3 puanla dönerken milli futbolcu Arda Güler'in, tribündeki bir Türk taraftarla yaşadığı diyalog ise ekranlara yansıdı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son maçları oynanandı.

Real Madrid, Brest deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, Arda Güler 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadelenin sonunda Arda Güler'in tribündeki bir Türk taraftarla diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kendisini tribüne çağıran taraftara Arda Güler, formasını üzerinden çıkararak hediye etti.

NTV Spor'da yer alan habere göre taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu.

Brest'i 3 golle geçen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 11. sırada tamamladı ve son 16 için play-off oynama hakkı kazandı.

#Arda Güler
#Real Madrid
#Brest

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