Arda Turan maç sonu isyan etti: ‘Utanç verici’

10:1814/09/2025, Pazar
Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nin 5. haftasında Metalist 1925 ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Arda Turan maçın ardından hakem kararına isyan etti.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 5. haftasında Metalist 1925'e konuk oldu.

Mücadelenin 22. dakikasında penaltıdan attığı golle öne geçen Shakhtar Donetsk, 85. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.


Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Turan, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Taraftara teşekkür eden ve yedikleri golde ofsayt olduğu yönünde itirazları olan Arda Turan açıklamasında, "Taraftarlara buraya gelip bizimle olmak için zaman ve fırsat bulabildikleri için minnettarım. Bugün onları iyi bir oyun ve olumlu bir sonuçla memnun edemediğimiz için çok üzgünüm, bu yüzden özür dilemek istiyorum.


Bugün onları memnun edemediğimiz için gerçekten üzgünüm. Hakemin özellikle golle ilgili bugünkü kararının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama neyse, devam edelim." dedi.

Shakhtar Donetsk bu beraberlikle Ukrayna Premier Ligi'nde 11 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.


