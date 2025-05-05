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Aziz Yıldırım cephesinden Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran açıklama: '2 hafta içinde...'

Aziz Yıldırım cephesinden Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran açıklama: '2 hafta içinde...'

Haber Merkezi
09:375/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Karşılaşma sonrasında sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, son 4 haftaya 8 puan geride giriyor.

Lider Haber'de Serhat Ulueren, derbi sonrası Mahmut Uslu ile konuştuğunu belirterek Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki eski yöneticisinin sözlerini canlı yayında aktardı. Ulueren şu ifadeleri kullandı:

"İçim kan ağlıyor, öfkeliyim, çok kızgınım ve en geç 2 hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Ben artık televizyonda ya da statta ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum."

"Bugün yine dağıldım. Kamera son bölümde tribünleri gösterdi sürekli ağlayan çocuklar. Ben artık bu manzarayla karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu? İstemiyorum. Büyük vaatlerle gelmiş olabilir. Büyük umutlarla gelmiş olabilir, olmadı. Beceremedi, gitsin olmuyor."

"Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, aday çıkar. Ben de çıkarım gerekirse. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar, Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi yine olmadı. Bunları basın toplantısında daha ağır bir şekilde 10 gün içinde belki 1 hafta içinde bunları söyleyeceğim, gününü kararlaştırmadım."

"Ben gerekirse bu göreve talibim, ben görevden kaçmam ama bu iş Ali Bey ile olmuyor."

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