Aziz Yıldırım cephesinden Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran açıklama: '2 hafta içinde...'

"Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, aday çıkar. Ben de çıkarım gerekirse. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar, Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi yine olmadı. Bunları basın toplantısında daha ağır bir şekilde 10 gün içinde belki 1 hafta içinde bunları söyleyeceğim, gününü kararlaştırmadım."