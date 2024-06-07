Barış Alper Yılmaz'dan Osayi itirafı: 'Kendimi tutamadım'

"Ben çok çalışıyorum. Tamam yeteneklerimiz var ama çok çalışmamız gerekiyor. Her güne kahveyle başlıyorum, o güne özel analiz yapıyorum, dil öğreniyorum yeni yeni. Hep ayakta kalmam gerektiğinin farkındayım. Burada olmak isteyen milyonlar var, biliyorum. Çok yemek yiyorum. Vücudumun istediği şeyi yiyorum. Yedikçe kendimi daha iyi istiyorum. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Gücüm biraz Rize'den kaynaklı. Babam da iri yarı bir adam."