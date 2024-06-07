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Spor

Barış Alper Yılmaz'dan Osayi itirafı: 'Kendimi tutamadım'

18:46 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 18:46 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

A Milli Takım forması giyen kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, kamp sürecinde Trt Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, derbide Bright Osayi-Samuel ile yaşadığı gerginliği anlattı. İşte Barış Alper Yılmaz'ın öne çıkan açıklamaları şöyle...

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"Daha kadro belli olmadı, inşallah biz de seçiliriz. İlk Avrupa Şampiyonası deneyimim olacak inşallah. Gece yatmadan kafamda maçı oynuyorum devamlı."

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"62 maç... Hayatımda ilk defa bu kadar maça çıktım. Hepsi Okan Hoca'nın sayesinde ona teşekkür ediyorum. Fiziğime iyi bakıyorum, bende çember diye bir olay var. O çemberin içinde sadece ailem, iş arkadaşlarım, yakın hissettiğim insanlar var."

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"Onlarla vakit geçiriyorum, kafam dağılıyor, bana çok iyi geliyor. Sezon içinde çok fazla dışarı çıkmıyorum, evin içindeyim. Kendime oluşturduğum bir konfor alanım var. Genelde bilgisayar oyunları oynuyorum. Zaten hep antrenman ve maç oluyor, rahatlamak gerekiyor." 

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"Mevki ayırmıyorum, hocam nerede görev verirse oynamaya çalışıyorum. Hele milli formada hiç ayırmıyorum. Nerede görev verilirse katkı vermeye çalışıyorum. 'Stoper oyna' denirse de oynamaya çalışırım."


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"Genelde beni Mbappe'ye benzetiyorlar. Yüzümün yarısını onunla birleştiriyorlar falan. Benim örnek aldığım en büyük isim Cristiano Ronaldo. O tünelde o bakışmalar nasıl olacak çok merak ediyorum."

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"Osayi ile taraftarlar bizi rekabete sokuyor. O da çok güçlü gerçekten. Onunla değişik bir enerjimiz var. O pozisyonda o gülünce ben de kendimi tutamadım gülmeye başladım."

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 "Ben çok çalışıyorum. Tamam yeteneklerimiz var ama çok çalışmamız gerekiyor. Her güne kahveyle başlıyorum, o güne özel analiz yapıyorum, dil öğreniyorum yeni yeni. Hep ayakta kalmam gerektiğinin farkındayım. Burada olmak isteyen milyonlar var, biliyorum. Çok yemek yiyorum. Vücudumun istediği şeyi yiyorum. Yedikçe kendimi daha iyi istiyorum. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Gücüm biraz Rize'den kaynaklı. Babam da iri yarı bir adam."

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"Tabii ki benim de hayallerim var. Ben de bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum."

#Barış Alper Yılmaz
#Bright Osayi-Samuel
#A Milli Takım
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