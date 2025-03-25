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Bayern Münih Fenerbahçe’nin yıldızı için devrede

Bayern Münih Fenerbahçe’nin yıldızı için devrede

12:4325/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon sergilediği göz dolduran performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, 15 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Yusuf’u yazın bırakmak istemezken, Bayern’in transfer için nabız yoklamaya başladığı konuşuluyor. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmaya başlayan ve dikkat çeken bir performans ortaya koyan Yusuf Akçiçek için Bayern Münih devreye girdi.


Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih scout ekibi, Yusuf Akçiçek'i öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı.


Henüz transfer için kesin karar verilmemekle birlikte Yusuf'un gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi.


Haberin detayında, Fenerbahçe'nin de Yusuf'u bu yaz bırakmak istemediği ancak Bayern Münih dışında Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig de Yusuf'u yakından takip ettiği yer aldı.


Bayern Münih'in de farklı isimlerle birlikte Yusuf Akçiçek'i de ciddi değerlendirdiği ve yaz transfer döneminde girişimlere başlayabileceği belirtildi.


Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi, bu sezon 7'si Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.


#Bayern Münih
#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek

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