Beşiktaş aradığını Premier Lig’de buldu: Immobile’yi unutturacak golcü!

Beşiktaş, Ciro Immobile’nin 15 gollü performansına rağmen yüksek maaşı ve formsuzluğu nedeniyle yeni bir forvet arayışına girdi. Siyah-beyazlılar Premier Lig ekibinde forma giyen 27 yaşındaki yıldızı radarına aldı. 1.94 boyundaki Portekiz asıllı Gineli santrfor, bu sezon 31 maçta 10 gol ve 1 asist üreterek Premier Lig’de adından söz ettirdi. Detaylar haberimizde.

1 /6 Sezon sonunda beklentilerin altında kalan İtalyan forveti Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, santrfor için rotasını İngiltere'ye çevirdi.



2 /6 Takvim'de yer alan habere göre; Yönetilm, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen forvet talebi sonrası Everton forması giyen Beto'yu gündemine aldı.

3 /6 Siyah beyazlı kurmaylar ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunacak.



4 /6 PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO



Tecrübeli futbolcunun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



5 /6 PERFORMANSI

Bu sezon Ada ekibiyle 31 maça çıkan 1.94'lük golcü 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.