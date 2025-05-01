Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş aradığını Premier Lig’de buldu: Immobile’yi unutturacak golcü!

Beşiktaş aradığını Premier Lig’de buldu: Immobile’yi unutturacak golcü!

14:161/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş, Ciro Immobile’nin 15 gollü performansına rağmen yüksek maaşı ve formsuzluğu nedeniyle yeni bir forvet arayışına girdi. Siyah-beyazlılar Premier Lig ekibinde forma giyen 27 yaşındaki yıldızı radarına aldı. 1.94 boyundaki Portekiz asıllı Gineli santrfor, bu sezon 31 maçta 10 gol ve 1 asist üreterek Premier Lig’de adından söz ettirdi. Detaylar haberimizde.

Sezon sonunda beklentilerin altında kalan İtalyan forveti Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, santrfor için rotasını İngiltere'ye çevirdi.


Takvim'de yer alan habere göre; Yönetilm, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in uzun boylu, sırtı dönük oynayabilen forvet talebi sonrası Everton forması giyen Beto'yu gündemine aldı.

Siyah beyazlı kurmaylar ilerleyen günlerde oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunacak.


PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO



Tecrübeli futbolcunun 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Beto'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.


PERFORMANSI


Bu sezon Ada ekibiyle 31 maça çıkan 1.94'lük golcü 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki Portekiz asıllı Gineli golcü milli takım formasını da 4 kez giyip 1 gol kaydetti.



#Beşiktaş
#Premier Lig
#Beto
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA! Kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?