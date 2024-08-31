Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürleri belli oldu.

1 / 9 Avrupa Ligi 2024-25 sezonunda gerçekleşecek olan lig etabının kurası dün Monako'da gerçekleşti.

2 / 9 Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği sekiz takım belli oldu.

3 / 9 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.

4 / 9 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.

5 / 9 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.

6 / 9 UEFA, bugün yaptığı duyuruyla temsilcilerimizin maç fikstürlerini yayınladı.

7 / 9 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü.

26 Eylül Ajax (D), 3 Ekim Eintracht Frankfurt, 24 Ekim Lyon(D), 6 Kasım Malmö, 28 Kasım M. Tel Aviv, 12 Aralık Bodo/Glimt (D), 22 Ocak Athletic Bilbao, 30 Ocak Twente (D).

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü;

26 Eylül Unions SG, 3 Ekim Twente (D), 24 Ekim Manchester United, 7 Kasım AZ Alkmaar (D), 28 Kasım Perşembe Slavia Prag (D), 11 Aralık Ath. Bilbao, 23 Aralık Lyon, 30 Ocak Midtjylland (D)

