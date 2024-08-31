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Spor

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürleri belli oldu

21:26 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:56 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürleri belli oldu.

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Avrupa Ligi 2024-25 sezonunda gerçekleşecek olan lig etabının kurası dün Monako'da gerçekleşti.

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Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği sekiz takım belli oldu.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.

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UEFA, bugün yaptığı duyuruyla temsilcilerimizin maç fikstürlerini yayınladı.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü.


26 Eylül Ajax (D), 3 Ekim Eintracht Frankfurt, 24 Ekim Lyon(D), 6 Kasım Malmö, 28 Kasım M. Tel Aviv, 12 Aralık Bodo/Glimt (D), 22 Ocak Athletic Bilbao, 30 Ocak Twente (D).

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü;


26 Eylül Unions SG, 3 Ekim Twente (D), 24 Ekim Manchester United, 7 Kasım AZ Alkmaar (D), 28 Kasım Perşembe Slavia Prag (D), 11 Aralık Ath. Bilbao, 23 Aralık Lyon, 30 Ocak Midtjylland (D)


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Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü:


25 Eylül PAOK, 3 Ekim RFS (D), 23 Ekim Elfsborg, 7 Kasım Tottenham, 28 Kasım Alkmaar (D), 12 Aralık Malmö (D), 21 Ocak Dinamo Kiev, 30 Ocak Ajax (D).


#Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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