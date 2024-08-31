Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürleri belli oldu.
Avrupa Ligi 2024-25 sezonunda gerçekleşecek olan lig etabının kurası dün Monako'da gerçekleşti.
Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği sekiz takım belli oldu.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri.
UEFA, bugün yaptığı duyuruyla temsilcilerimizin maç fikstürlerini yayınladı.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü.
26 Eylül Ajax (D), 3 Ekim Eintracht Frankfurt, 24 Ekim Lyon(D), 6 Kasım Malmö, 28 Kasım M. Tel Aviv, 12 Aralık Bodo/Glimt (D), 22 Ocak Athletic Bilbao, 30 Ocak Twente (D).
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü;
26 Eylül Unions SG, 3 Ekim Twente (D), 24 Ekim Manchester United, 7 Kasım AZ Alkmaar (D), 28 Kasım Perşembe Slavia Prag (D), 11 Aralık Ath. Bilbao, 23 Aralık Lyon, 30 Ocak Midtjylland (D)
Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü:
25 Eylül PAOK, 3 Ekim RFS (D), 23 Ekim Elfsborg, 7 Kasım Tottenham, 28 Kasım Alkmaar (D), 12 Aralık Malmö (D), 21 Ocak Dinamo Kiev, 30 Ocak Ajax (D).