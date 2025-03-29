Beşiktaş’ın efsanesinden derbi yorumu: Fenerbahçe galibiyetiyle Galatasaray’a gözdağı verdi!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 20:30’da Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk edecek. Dev derbinin öncesinde siyah-beyazlıların eski yıldızları maça dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesinde heyecan dorukta ve eski yıldızlardan da derbi yorumları geliyor.
Siyah-beyazlı takımın eski yıldızları Olcay Şahan, Ahmet Dursun ve Daniel Pancu, Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Dursun: "9 kişi kalan Konya ve 10 kişi kalan Antep maçlarında kazanamaması ve kötü futbol oynaması yine eski günlere dönmesine sebep oldu.
Herkesin kafasında, "Beşiktaş, Galatasaray'ı yenebilir mi?" sorusu oluştu ama derbilerin favorisi olmaz derler. Beşiktaş, en kötü zamanında bile evinde Fenerbahçe'yi yendi ve iyi takımlara karşı çok iyi oynuyor.
Son olarak İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında gösterilen performans da çok kötü. Beşiktaş, iyi takımlara karşı iyi oynama potansiyelini devam ettiremezse derbi kötü de geçebilir.
Kalbim ve gönlüm Beşiktaş'tan yana. Beşiktaş büyük taraftarı önünde kazanmak için her şeyi yapacaktır. Öne çıkan oyuncuların başında ise Rafa Silva ve Osimhen geliyor.
Rafa Silva isterse maçı tek başına kazandırabilecek potansiyelde bir oyuncu. Bence maç 2-2 bitecek."