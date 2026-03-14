Bülent Uygun’dan Fenerbahçe için flaş iddia: ‘O isim göreve gelirse tüm maçları kazanır!’

Avrupa'ya veda eden ve ligde ağır yara alan Fenerbahçe için Bülent Uygun'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Mevcut teknik heyetin dokusunun uymadığını savunan Uygun ‘gelirse kalan tüm maçları kazanır’ dediği o ismi açıkladı.
Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin 2-0'lık Fatih Karagümrük mağlubiyetini SkySpor YouTube kanalında yorumladı. Uygun şu açıklamalarda bulundu:
"Avrupa bitmiş. Kalmışsın bir lige ve Ziraat Türkiye Kupası'na. O zaman sen bunları göstereceksin. Maç başında ne konuştu acaba merak ediyorum Sadettin Saran. Bir yayınlasınlar da onu da izleyelim.
Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz başka bir problem var demek ki. Bu problem Ümit Özat problemi değil. Ümit Özat da aslan gibi takım kaptanıdır, adamdır. İnsanlar hayatında birçok kez belli şeyler yaşar. İnişler, çıkışlar, düşüşler, hatalar...
Onda konuşacak bir şey yok, ondan önce yapılan hataları birçok kez konuşmanız gereken yerde konuşmalıydınız, konuşmadınız.
Bundan sonraki süreç nasıl olur? Değişmesi gereken ne? Tedesco belli, tazminatını almadan gitmez. Tedesco'yu oturttur tribünde abi, 'Sen hiç inme' de. Geç Tuncay Şanlı göreve. Eğer o Tuncay Şanlı kalan maçların hepsini kazanmazsa ben de bir şey bilmiyorum."