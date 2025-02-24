Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi için flaş yorum: ‘7-0 bitmesini istiyorum!’

Derbi için flaş yorum: ‘7-0 bitmesini istiyorum!’

15:4524/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini eski futbolcular ve ünlü isimler yorumladı. Ünlü oyuncu derbi için flaş bir temennide bulundu. İşte detaylar.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.


Kritik derbi öncesinde ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.


Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ise dev derbiyi bu sözlerle yorumladı;


"Öncelikle saygı ve sevgi çerçevesinde geçmesini temenni ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı kazanması gereken maçların istatistiksel olarak %70/80'ini kazanmış.


Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. İnşallah hakemin az konuşulduğu bir maç olur ama ben zannetmiyorum, maçtan sonra hakem konuşulacak. Çok heyecan verici ana yavaş yavaş gidiyoruz.


Fenerbahçe tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi. Bir oluşuma karşı direneceğimiz bir maç. Bazı şeylerin tekrar başlangıcını görebileceğimiz bir maç Fenerbahçeliler için.


Sahaya çıktığımız zaman hem rakibi, hem saha dışındaki oluşumu devirmenin zamanının olduğu maç. O yüzden çok şeyler kapsıyor bu maç. Herkesi sahada yeneceksin. 7-0 bitmesini temenni ederim ama olamayacağı için 2-1, 3-1 diye tahmin ediyorum. Form grafiğinden dolayı En Nesyri ve oynarsa Yusuf Akçiçek'in gol atmasını istiyorum.


7-0 bitmesini temenni ederim ama olamayacağı için 2-1, 3-1 diye tahmin ediyorum. Form grafiğinden dolayı En Nesyri ve oynarsa Yusuf Akçiçek'in gol atmasını istiyorum.

Talisca henüz hazır değil, zamana ihtiyacı var. Talisca bir 'futbolcu'. Oynasa da oynamasa da sahaya çıktığı zaman gösteriyor kimliğini. Bir hareket, bir pas bile her şeyi değiştirir ama son 20 dakika girer. Maça damgasını vurabilir mi? Belli olmaz ama 1-2 maça ihtiyacı var Talisca'nın."


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ceyhun Ersoy

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2025 imsak vakti, sahur saati