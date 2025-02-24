Derbi için flaş yorum: ‘7-0 bitmesini istiyorum!’

Talisca henüz hazır değil, zamana ihtiyacı var. Talisca bir 'futbolcu'. Oynasa da oynamasa da sahaya çıktığı zaman gösteriyor kimliğini. Bir hareket, bir pas bile her şeyi değiştirir ama son 20 dakika girer. Maça damgasını vurabilir mi? Belli olmaz ama 1-2 maça ihtiyacı var Talisca'nın."



