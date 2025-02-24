Derbi için flaş yorum: ‘7-0 bitmesini istiyorum!’

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini eski futbolcular ve ünlü isimler yorumladı. Ünlü oyuncu derbi için flaş bir temennide bulundu. İşte detaylar.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.
Kritik derbi öncesinde ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ise dev derbiyi bu sözlerle yorumladı;
"Öncelikle saygı ve sevgi çerçevesinde geçmesini temenni ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı kazanması gereken maçların istatistiksel olarak %70/80'ini kazanmış.
Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. İnşallah hakemin az konuşulduğu bir maç olur ama ben zannetmiyorum, maçtan sonra hakem konuşulacak. Çok heyecan verici ana yavaş yavaş gidiyoruz.
Fenerbahçe tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi. Bir oluşuma karşı direneceğimiz bir maç. Bazı şeylerin tekrar başlangıcını görebileceğimiz bir maç Fenerbahçeliler için.
Sahaya çıktığımız zaman hem rakibi, hem saha dışındaki oluşumu devirmenin zamanının olduğu maç. O yüzden çok şeyler kapsıyor bu maç. Herkesi sahada yeneceksin. 7-0 bitmesini temenni ederim ama olamayacağı için 2-1, 3-1 diye tahmin ediyorum. Form grafiğinden dolayı En Nesyri ve oynarsa Yusuf Akçiçek'in gol atmasını istiyorum.
7-0 bitmesini temenni ederim ama olamayacağı için 2-1, 3-1 diye tahmin ediyorum. Form grafiğinden dolayı En Nesyri ve oynarsa Yusuf Akçiçek'in gol atmasını istiyorum.
Talisca henüz hazır değil, zamana ihtiyacı var. Talisca bir 'futbolcu'. Oynasa da oynamasa da sahaya çıktığı zaman gösteriyor kimliğini. Bir hareket, bir pas bile her şeyi değiştirir ama son 20 dakika girer. Maça damgasını vurabilir mi? Belli olmaz ama 1-2 maça ihtiyacı var Talisca'nın."