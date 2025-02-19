Derbinin hakemi kim olacak? İşte TFF'nin düşündüğü isim...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı için yabancı hakem kararı aldı. Federasyonun derbiye düşündüğü hakem ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında yabancı hakemin görev alacağını duyurdu.
Bugün Riva'da gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak." dedi.
Federasyonun Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı hakem kararının ardından gözler MHK'nın belirleyeceği isime çevrildi.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?
İşte Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiyi yönetmesi muhtemel yabancı hakem;
Federasyonun derbi için bir numaralı adayı Slavko Vincic. TFF, FIFA kokartlı hakem Slavko Vinčić'i Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atamayı düşünüyor.
Slavko Vincic kimdir?
Slavko Vinčić, 25 Kasım 1979'da Slovenya'nın Maribor şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartını 2010 yılında almıştır ve Slovenya PrvaLiga'da maç yönetmektedir. Kariyeri boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer uluslararası müsabakalarda görev yapmıştır. Özellikle, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek, Sloven hakem olarak bu seviyede bir maça çıkan ilk kişi olmuştur.
GALATASARAY VİNCİC'İ İSTEMİYOR
Gazeteci Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray Kulübü, Slavko Vincic ismini istemediğini TFF'ye bildirdi. Sloven hakem, sarı kırmızılı kulüp tarafından istenmiyor.