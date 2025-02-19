Derbinin hakemi kim olacak? İşte TFF'nin düşündüğü isim...

Slavko Vincic kimdir?

Slavko Vinčić, 25 Kasım 1979'da Slovenya'nın Maribor şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol hakemidir. FIFA kokartını 2010 yılında almıştır ve Slovenya PrvaLiga'da maç yönetmektedir. Kariyeri boyunca, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer uluslararası müsabakalarda görev yapmıştır. Özellikle, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek, Sloven hakem olarak bu seviyede bir maça çıkan ilk kişi olmuştur.